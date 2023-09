Unternehmensprofil

Die Orsted A/S (zuvor DONG Energy A/S) repräsentiert eine Unternehmensgruppe mit maßgeblichen Kompetenzen auf den Gebieten Offshore-Windenergie, Bioenergie und Energielösungen. Die Aktivitäten gliedern sich in die Segmente Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions und Oil & Gas. Die Geschäftsfelder Bioenergy & Thermal Power und Distribution & Customer Solutions bilden gemeinsam das auf Dänemark fokussierte Segment Versorgung. Im Übrigen konzentriert sich Orsted regional in erster Linie auf Nordwesteuropa. Entstanden ist die Gruppe im Jahr 2006 durch den Zusammenschluss der sechs dänischen Energieunternehmen DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Kobenhavns Energi und Frederiksberg Forsyning.

Offizielle Webseite: www.orsted.com