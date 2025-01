Erneuerbare Energie-Unternehmen haben bei vielen Anlegern noch einen schweren Stand. Kann sich ein Investment in die Aktien von Nordex, Linde, RWE und Co 2025 trotzdem lohnen? Oder sogar gerade jetzt?



Bereits im Sommer des letzten Jahres verkündete die Internationale Energieagentur (IEA), dass die Energiewende im Jahr 2025 einen wichtigen Meilenstein erreichen könnte. Den Angaben zufolge könnte die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien weltweit erstmals die aus Kohle überholen.

Geholfen hat diese Prognose „grünen Unternehmen“ und deren Aktien aber bisher wenig. Vor allem nach der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten performten viele Papiere unterdurchschnittlich. Viele Anleger begegnen der Branche nach wie vor mit viel Skepsis und regelmäßige Kursstürze wie bei Plug Power bestätigen die Vorsicht. Dennoch sind die Aussichten für die Aktien alles andere als schlecht.



UBS setzt zwei grüne Aktien auf Beobachtungsliste

Die Schweizer Großbank UBS zeigte sich schon Anfang des Jahres optimistisch für den Sektor. "Bezüglich der USA glauben wir, dass die Bedenken übertrieben sind", erläuterten Analysten der Schweizer Investmentbank in einer aktuellen Mitteilung mit Bezug auf die kommende Präsidentschaft Trumps. Das Wachstum der erneuerbaren Energien werde wahrscheinlich, angetrieben von staatlichen und unternehmerischen Emissionszielen, weitergetrieben.

Zudem sehen die Experten eine Entspannung der Lieferketten und mehr Disziplin in der Branche. Den Angaben zufolge sind vor allem europäische Aktien sehr günstig. Auf der Beobachtungsliste der Bank befinden sich Ørsted und RWE. Aber auch andere Aktien aus dem Sektor machen gerade von sich reden.



Nordex und Linde mit Kurschancen

Die Aktien von Nordex konnte am Dienstag an ihren starken Wochenauftakt angeknüpfen. Das Plus von 4,3 Prozent nach einer Mitteilung zur positiven Auftragsentwicklung reichte für ein Hoch seit Mitte November und den Sprung über die 50-Tage-Linie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern als kurz- bis mittelfristiger Indikator beliebt ist. Im Schnitt trauen Analysten dem Titel ein Upside von rund 53 Prozent zu, in der Spitze sind laut den Bullen sogar 85 Prozent drin.



Nicht ganz so viel ist bei dem Gashersteller Linde drin. Das Analysehaus Jefferies senkte jüngst das Kursziel von 550 auf 522 US-Dollar, beließ aber die Einstufung auf "Buy". Bei dem Gasehersteller stünden auch zu Beginn des neuen Jahres die schwächer als erwarteten Margen im Industriegeschäft den Chancen und Risiken durch die Dekarbonisierung der Wirtschaft und das Selbsthilfepotenzial im Fokus, schrieb Analyst Laurence Alexander.

Aber: In gut einem Jahr dürfte sich die Dynamik an den Endmärkten verbessern, was die Aktien stütze. Im Schnitt ist laut Experten hier noch ein Kurswachstum von rund 17 Prozent zu erwarten.



Diversifiziert in erneuerbare Energie-Aktien investieren

Wer Vertrauen in den Sektor hat, aber nicht nur auf einen einzelnen Wert sein Geld setzen möchte, kann auch in den Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE investieren. Alle der genannten Papiere, von RWE bis Nordex, befinden sich in dem Aktienkorb, der eine breite Palette von Windkraft- Solar- oder alternativen Kraftstoffunternehmen enthält.

Dadurch profitieren Sie insgesamt von einer möglichen Trendwende in der Branche. Und Kursrücksetzer bei einem Titel können von einem anderen aufgefangen werden.



