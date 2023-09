Unternehmensprofil

Die Principal Financial Group, Inc. bezeichnet sich als ein globaler Marktführer im Bereich Investment-Management. Angeboten werden Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie die Vermögensverwaltung. Neben Privatkunden richtet sich Principal vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (weniger als 1.000 Mitarbeiter). Die Gesellschaft versteht sich als erste Adresse im Bereich beitragsorientierte Versorgungspläne für Unternehmen in den USA und sieht sich als führender Berater auf dem Gebiet von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.

Offizielle Webseite: www.principal.com