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Principal Financial Group

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WKN 694660
ISIN US74251V1026
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 17,72 16,28 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,20 2,08 1,26 1,60 0,67
    Gewinn/Aktie 10,46 8,79 5,32 6,77 2,58
    Dividende/Aktie 3,59 3,30 3,08 2,85 2,60
    Rendite (%) 3,16 2,91 3,49 3,68 3,30
    KGV 11,02 11,86 16,58 11,43 30,50
    KUV 1,36 1,51 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Principal Financial Group, Inc. bezeichnet sich als ein globaler Marktführer im Bereich Investment-Management. Angeboten werden Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie die Vermögensverwaltung. Neben Privatkunden richtet sich Principal vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (weniger als 1.000 Mitarbeiter). Die Gesellschaft versteht sich als erste Adresse im Bereich beitragsorientierte Versorgungspläne für Unternehmen in den USA und sieht sich als führender Berater auf dem Gebiet von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.

    Offizielle Webseite: https://www.principal.com

    Aktionärsverteilung