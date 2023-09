Unternehmensprofil

Die PWO AG (zuvor Progress-Werk Oberkirch AG) ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von anspruchsvollen Metallkomponenten und Systemen in Leichtbauweise für Sicherheit und Komfort im Automobil. Der Konzern hat in seiner über 90-jährigen Unternehmensgeschichte Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Dabei konzentriert sich PWO auf die drei wachstumsstarken Produktbereiche mechanische Komponenten für Elektrik und Elektronik, Sicherheitskomponenten für Airbag und Sitz sowie Strukturkomponenten und Subsysteme für Karosserie und Fahrwerk. Die Komponenten und Subsysteme sind aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Weltweit ist der Konzern mit Produktionsstandorten in Kanada, der Tschechischen Republik, in China sowie in Mexiko präsent. Weitere Regionen werden über Kooperationen abgedeckt. Der Konzern berichtet in vier Regionalsegmenten über seine Geschäftstätigkeit.

Offizielle Webseite: www.progress-werk.de