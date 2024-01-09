SamhAllsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Unternehmensprofil

Die Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) ist in drei fokussierten Immobiliensektoren tätig. Im Bereich Wohnimmobilien besitzt und verwaltet SBB mietregulierte Objekte in wachsenden schwedischen Gemeinden. Community SBB ist auf den Besitz und die Verwaltung öffentlich finanzierter Objekte spezialisiert, die sich durch wachsende Nachfrage, inflationsgesicherte Cashflows und ein minimales Risiko von Mietausfällen auszeichnen. Darüber hinaus ist SBB Miteigentümer des größten Immobilienportfolios Europas, das sich auf soziale Infrastruktur für den öffentlichen Bildungssektor konzentriert. Regional ist das Unternehmen auf Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark ausgerichtet.

Offizielle Webseite: https://www.sbbnorden.se