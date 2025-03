Nach dem langen Höhenflug, musste das ja mal passieren. Die SAP-Aktie korrigiert und die Siemens-Aktie könnte auf dem Weg dahin sein. Was für Aktionäre an der Börse jetzt wichtig wird.

Lange Monate lang ging es für die SAP-Aktie nur nach oben. Doch aktuell ist etwas Sand im Getriebe. Was die Gründe dafür sind und worauf Anleger sich bei SAP und Siemens jetzt einstellen müssen.

SAP-Aktie in der Korrektur?

In den vergangenen 3 Wochen fiel die SAP-Aktie um 17 Prozent. Dies ist ungewohnt, kannte die Software-Aktie vorher doch fast nur eine Richtung. Doch weil es in den USA eine Schwäche der Tech-Aktien gibt und weil sich viele Anleger aktuell auf das Sondervermögen stürzen, wird die SAP-Aktie etwas links liegen gelassen. Denn von diesem Sondervermögen in Europa und Deutschland dürfte SAP nicht explizit profitieren. Anleger gieren aktuell aber mehr nach Aktien, die genau das tun.

So kam es, dass die SAP-Aktie durch die 50-Tage-Linie fiel. Dadurch müssen Anleger jetzt damit rechnen, dass eventuell sogar die 200-Tage-Linie bei etwa 220 Euro angetestet wird. Hier könnte sich aber eine sehr starke Einstiegsgelegenheit bieten. Wer unbedingt einsteigen möchte, kauft deswegen schon etwas früher, aber noch nicht jetzt. Erstmal muss der Rückgang abgefedert werden.

Fundamental sieht es bei SAP mit einem KGV von 37,6 und einer Dividendenrendite von 1,00 Prozent nämlich nicht berauschend aus. Viele US-Aktien mit einer ähnlichen Bewertung wurden eher abverkauft. Deswegen tut man nicht schlecht dran, aktuell ein paar Gewinne mitzunehmen, bis die Lage wieder klarer ist.

Doch wie sieht es jetzt bei Siemens aus?

Siemens: Zwischen den Welten

Bei der Siemens-Aktie ist man sich noch nicht ganz so sicher: Das Papier kann vom Sondervermögen profitieren, doch vielleicht nicht so stark, wie andere deutsche und europäische Aktien. Was sollten Anleger also tun: Kaufen oder verkaufen? Dieses Verbanquespiel sieht man aktuell auch an der Börse. Grundsätzlich hält sich die Siemens-Aktie noch gut und auf einem hohen Niveau. Doch die Euphorie der vergangenen Tage wurde schnell wieder abverkauft. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Siemens-Aktie eher mehr zu den Gewinnern des Sondervermögens zählen dürfte. Deswegen sollten Anleger genau den 18. März ins Auge fassen, denn an diesem Tage soll über das Sondervermögen im Bundestag abgestimmt werden. Geht die Grundgesetzänderung durch, so dürfte auch die Siemens-Aktie wieder steigen.

Insofern ist Siemens auf jeden Fall mehr ein Gewinner der aktuellen Zeit, als SAP. Mit einem KGV von 18,2 und einer Dividendenrendite von 2,33 Prozent ist Siemens zudem deutlich besser bewertet. So empfiehlt die BÖRSE ONLINE Redaktion das Papier auch weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 300 Euro.

