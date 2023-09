Smurfit Kappa Group

Unternehmensprofil

Smurfit Kappa bezeichnet sich selbst einen der weltweit führenden Anbieter von papierbasierten Verpackungslösungen mit über 370 Produktionsstandorten in 22 Ländern Europas und 13 auf dem amerikanischen Kontinent. Es ist der einzige große überregionale Spieler in Lateinamerika. Smurfit Kappa hat ein einzigartiges Portfolio von Papier-Verpackungslösungen, die ständig aktualisiert werden. Dies wird weiter durch die Vorteile der Integration von optimalem Papier Design, Logistik und der Aktualität des Services verbessert sowie durch die Tatsache, dass das Sourcing ihrer Verpackungsanlagen zum Großteil mit Rohstoffen aus den eigenen Papierfabriken erfolgt. Die Produkte der Gruppe sind 100% erneuerbar und nachhaltig produziert. Das Unternehmen produziert mehr als 10,8 Milliarden Quadratmeter Verpackungen aus Wellpappe und hat Schlüsselpositionen in der Versorgung bei Vollpappe, Faltkartons und Röhrenmärkten.

Offizielle Webseite: www.smurfitkappa.com