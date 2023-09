Unternehmensprofil

Die SOFTBANK Gruppe ist in den Bereichen Festnetz und Mobilfunk sowie Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen tätig. Das Unternehmen hat vier berichtspflichtige Segmente. Das Segment Mobilfunk bietet, vor allem durch Softbank Mobile Corp., Mobilfunkdienste, und den Verkauf von Mobiltelefonen und Zubehör, darüber hinaus werden Online-Spiele für Smartphones und andere Geräte hergestellt und durch GungHo und Supercell verteilt. Das Segment Sprint deckt über Sprint Mobilfunkdienstleistungen, den Verkauf von Mobiltelefonen und Zubehör für mobile Kommunikationsdienste auch die Festnetz-Telekommunikationsdienstleistungen in den USA ab. Das Segment Festnetz-Telekommunikation umfasst, vor allem durch Softbank Telecom Corp., Telekommunikationsdienstleistungen wie beispielsweise Datenkommunikation und Festnetz-Telefondienstleistungen für Firmenkunden. Vor allem durch Softbank BB Corp. ist der Konzern in dem Breitband-Service-Geschäft für Privatkunden tätig.

Offizielle Webseite: www.softbank.jp/en