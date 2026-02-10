Unternehmensprofil

Die SoftBank Group Corp. ist Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, deren Geschäft in vier berichtspflichtige Segmente unterteilt ist. "Investment Business of Holding Companies" umfasst die Investitionstätigkeiten der SoftBank Group und ihrer Tochtergesellschaften. "SoftBank Vision Funds" wird von den Firmen SB Investment Advisers (UK) Limited, SoftBank Vision Fund L.P., SB Global Advisers Limited, SoftBank Vision Fund II-2 L.P. und SBLA Latin America Fund LLC repräsentiert. Das Segment "SoftBank" beinhaltet neben der börsennotierten SoftBank Corp. die Z Holdings Corporation, die Yahoo Japan Corporation, die LINE Corporation und die PayPay Corporation. "Arm" steht für die Arm Ltd., die mit dem Design von Mikroprozessoren und damit zusammenhängenden Technologien sowie dem Verkauf von Software-Tools befasst ist.

Offizielle Webseite: https://group.softbank/en/ir