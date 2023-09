Heute soll der Börsengang des Chipherstellers ARM stattfinden und die ganze WallStreet schaut gespannt auf das größte IPO des Jahres. Das müssen Anleger jetzt zu dem wichtigen Ereignis wissen:

Gegründet wurde Arm vor 33 Jahren als Joint Venture von Acorn Computers, Apple und VLSI Technology. Das Unternehmen, das im britischen Cambridge seinen Sitz hat, war bereits von 1998 bis 2016 an der Börse notiert – damals in London und an der Nasdaq -, bevor Softbank es für 32 Milliarden Dollar übernahm.

Im vergangenen Jahr scheiterte dann der geplante, 40 Milliarden Dollar schwere Verkauf von Arm an den Chip-Konzern Nvidia. Aus diesem Grund strebt das Unternehmen nun einen Börsengang an, der heute an der Nasdaq über die Bühne gehen soll.

Das müssen Anleger jetzt zum Arm Börsengang wissen

Dank einer hohen Nachfrage spült der Börsengang des britischen Chip-Designers Arm übrigens seinem Eigner Softbank mehr Geld in die Kasse als erhofft. Die Anteilsscheine würden zu je 51 Dollar und damit am oberen Ende der von 47 bis 51 Dollar reichenden Angebotsspanne zugeteilt, gab ARM am Mittwoch bekannt. Damit kommt der Debütant auf einen Börsenwert von 54,5 Milliarden Dollar. Das Emissionsvolumen beim bislang weltweit größten Börsengang des Jahres beläuft sich auf 4,87 Milliarden Dollar. Die Erstnotiz von Arm an der US-Technologiebörse Nasdaq ist für Donnerstag, den 14.09. geplant.

Auf den Entwürfen des Unternehmens basieren praktisch sämtliche Smartphone-Chips. Aber auch bei Prozessoren für Rechenzentren kommen sie immer häufiger zum Einsatz. Dem Chip-Designer zufolge summierten sich die Lizenzeinnahmen für seine Entwürfe im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,68 Milliarden Dollar.

Daher haben zahlreiche Technologiekonzerne wie Apple oder Intel, Arm-Papiere gezeichnet. Damit wollen sie die weitere Zusammenarbeit sicherstellen und sich an dem aussichtsreichen Unternehmen beteiligen.

Darum könnte der Börsengang ein Erfolg werden

Und bereits jetzt rechnen viele Anleger damit, dass der ARM-Börsengang ein regelrechter Erfolg werden dürfte. Aber auch einige Marktbeobachter sind begeistert. So hat NewStreet Research Analyst Pierre Ferragu gar nicht den Börsengang des Unternehmens abgewartet und direkt ein Kaufrating mit einem Kursziel von 59 US-Dollar verhängt.

In der entsprechenden Studie zu dem Börsenneuling schrieb er: „Die Grundlagen von Arm haben sich in den letzten sieben Jahren nicht verändert: Das Unternehmen profitiert vom Wachstum der Halbleiterinhalte in allen Endmärkten und treibt so die Akzeptanz seines geistigen Eigentums voran.“

Aber nicht nur durch den starken fundamentalen Trend rund um Halbleiter, sondern auch wegen des Hypes um KI und dem Einstieg der Big Techs erhoffen sich viele Anleger bei Arm ein Kursfeuerwerk. Die Aktie wird vermutlich um 15:30 Uhr Deutscher Zeit in den amerikanischen Handel starten.

Mit Material von Reuters

Lesen Sie auch:

BASF-Aktie: Entscheidende Zahlen gemeldet – IPO könnte sich anbahnen

Oder:

Milliarden-Börsengänge von Birkenstock & Co. Diese drei IPOs erwarten Anleger bald