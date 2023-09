Unternehmensprofil

Stabilus SE ist die in Luxemburg ansässige Mutter einer Gruppe von Herstellern technologisch anspruchsvoller Komponenten und Systeme, die für unterschiedliche Anwendungen an Automobilhersteller (Original Equipment Manucfacturer, OEM), aber auch an Unternehmen anderer Industriesektoren und für den freien Ersatzteilmarkt geliefert werden. Vorwiegend produziert die Gruppe hochtechnisierte Gasfedern, hydraulische Dämpfer wie auch automatische Öffnungs- und Schließsysteme. In der Automobilindustrie werden die Komponenten zur Steuerung der Bewegung der Heckklappen, Kofferraumdeckel, Motorhauben, Sitzen, Verdeckklappen und Lenk- wie auch Anhängersystemen für Pkw verwendet. Im Industriesektor fertigt Stabilus sogenannte Smart-Movement-Steuerungslösungen etwa für Landwirtschafts- oder Baumaschinen, Eisenbahnanwendungen, Möbel wie auch für den Gesundheitsbereich und Produktionsausrüstungen.

Offizielle Webseite: www.stabilus.com