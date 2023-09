Unternehmensprofil

Die NeXR Technologies SE (zuvor STARAMBA SE) ist in den Geschäftsfeldern VR-Experiences, 3D-Scannersysteme und Motion Capture & Animation tätig. Im Vertrieb treten diese Geschäftsfelder unter eigenem Namen und Logo auf. Unter dem Dach der Marke "VRIDAY" sind VR-Projekte und Dienstleistungen zusammengefasst. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt selbstentwickelte Scannersysteme. "OnPoint Studios" betreibt eines der größten MoCap-Studios Deutschlands und bietet dort alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an. Am 22. Mai 2023 hat der Verwaltungsrat beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Regelinsolvenzverfahrens für die Gesellschaft zu stellen. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten seien nach Prüfung kurzfristig nicht ersichtlich.

Offizielle Webseite: www.nexr-technologies.com