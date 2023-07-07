Staramba
Aktuelle Nachrichten zu Staramba
dpa-AFX News zu Staramba
EQS-Adhoc: NeXR Technologies SE: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren (deutsch)
EQS-News: NeXR Technologies SE: Vorläufiger Insolvenzverwalter nimmt Tätigkeit auf - Geschäftsbetrieb wird fortgesetzt (deutsch)
EQS-Adhoc: NeXR Technologies SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung (deutsch)
EQS-Adhoc: NeXR Technologies SE: Abschlussprüfer wird Versagungsvermerk für Jahresabschluss 2022 erteilen (deutsch)
EQS-Adhoc: NeXR Technologies SE: Keine weiteren Finanzierungsmittel von Hauptaktionär Hevella Capital (deutsch)
EQS-News: NEXR Technologies SE beruft CFO Alexander Klos als weiteren Geschäftsführenden Direktor (deutsch)
EQS-News: NeXR Technologies und EyeFitU starten Avatar-basiertes Size-as-a-Service-Angebot für weniger Retouren und mehr Nachhaltigkeit in der Fashion-Industrie (deutsch)
EQS-News: NeXR Technologies SE profitiert im 1. Halbjahr 2022 von steigender Nachfrage nach Metaverse-Lösungen - Prognose für Gesamtjahr bestätigt (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|0,99
|0,41
|Nettogewinn (Mio)
|-15,14
|-14,72
|Gewinn/Aktie
|-2,44
|-2,38
|Dividende/Aktie
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|KGV
|-
|-
|KUV
|6,00
|32,60
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die NeXR Technologies SE (zuvor STARAMBA SE) ist in den Geschäftsfeldern VR-Experiences, 3D-Scannersysteme und Motion Capture & Animation tätig. Im Vertrieb treten diese Geschäftsfelder unter eigenem Namen und Logo auf. Unter dem Dach der Marke "VRIDAY" sind VR-Projekte und Dienstleistungen zusammengefasst. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt selbstentwickelte Scannersysteme. "OnPoint Studios" betreibt eines der größten MoCap-Studios Deutschlands und bietet dort alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an. Am 22. Mai 2023 hat der Verwaltungsrat beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Regelinsolvenzverfahrens für die Gesellschaft zu stellen. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten seien nach Prüfung kurzfristig nicht ersichtlich gewesen, hieß es. Am 04. Dezember wurde mitgeteilt, dass der Insolvenzverwalter einen Insolvenzplan erstellt, nach dem bestehende Aktionäre sollen keine Kompensation für den Verlust ihrer Aktien erhalten sollen.
Offizielle Webseite: https://www.nexr-technologies.com