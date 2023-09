Target Corporation

Unternehmensprofil

Die Target Corp. ist ein im Westen der USA verankerter Einzelhandelskonzern. Das Angebot ist auf allgemeine Handelswaren und Lebensmittel konzentriert. Fast alle Geschäfte, die größer als 170.000 Quadratmeter sind, bieten ein Vollsortiment an Lebensmitteln an, das mit dem traditioneller Supermärkte vergleichbar ist. Die kleinformatigen Märkte bis 50.000 Quadratmeter vertreiben ein kuratiertes Sortimente an allgemeinen Waren und Lebensmitteln. Der erste Target-Supermarkt wurde im Jahr 1962 eröffnet. Heute betreibt der Einzelhandelsriese insgesamt rund 1.900 Läden in nahezu allen US-Bundesstaaten sowie mehr als 40 Auslieferungszentren.

Offizielle Webseite: www.target.com