Anlegern könnten durch die kommende Berichtssaison und anstehende FED-Sitzung einiges an Volatilität in ihren Depots erleben. Doch diese acht Dividendenaristokraten könnten gerade in den kommenden Monaten einen Blick wert sein. Von Johann Werther

Es ist die Zeit für konservative Dividendenaktien

Wir erleben aktuell Zeiten, in denen sich die globalen Probleme häufen. Ob steigende Zinsen, Inflation, zusammenbrechende Lieferketten oder die “große Unsicherheit”, die überall herrscht. Deswegen setzen erfahrene Anleger in einer solchen Phase gerne auf konservative Aktien mit starken Dividendenrenditen.

Besonders attraktiv sind hierbei die Dividendenaristokraten, also Unternehmen, die ihre Ausschüttungen seit 25 Jahren konstant angehoben haben. Darunter finden sich auch acht äußerst attraktive Aktien, auf die Anleger jetzt einen Blick werfen sollten. Denn anders als Tech-Werte, die in diesem Jahr stark verprügelt wurden, liegen viele dieser Aktien im Plus und bieten zudem saftige Ausschüttungen:

Target

Erster Wert auf dieser Liste ist der US-Einzelhändler Target. Dieser bietet neben 2,84 Prozent Dividendenrendite auch ein vermutlich wachsendes Kundenaufkommen in den nächsten Monaten. Immerhin werden Konsumenten durch die Inflation preisbewusster und suchen so öfter Discounter auf.

Realty Income

Ein anderer Wert, der zwar deutlich abgewertet hat, doch auf Jahressicht immer noch im Plus liegt, ist der monatliche Dividendenzahler Realty Income. Der Immobilien-Reit notiert durch die allgemeine Abwertung des Häusermarktes aktuell zu einem signifikanten Discount und hat eine aktuelle Dividendenrendite von 5,1 Prozent.

Dividendenaristokrat Linde

Doch nicht nur in Amerika finden sich aktuell Valueaktien, die sich in der Vergangenheit den Titel des Dividendenaristokraten verdient haben. Auch der deutsch-irische Wert Linde gehört zu diesem elitären Kreis. Dabei liegt die Aktie auf Jahressicht nicht nur acht Prozent im Plus, sondern hat noch einige Wachstumsphantasien rund um das Thema Wasserstoff.

Coca Cola

Wenn aber die Rede von Value Titeln ist, dann darf eine Aktie nicht fehlen. Die Rede ist von Warren Buffetts Lieblingsunternehmen und einem der nominell langweiligsten Geschäfte der Welt, nämlich dem von Coca-Cola. Während andere Aktien nämlich massiv abgewertet haben, ist das Papier des Getränkeherstellers um 20 Prozent gestiegen und präsentiert Anlegern eine Dividendenrendite von 3,23 Prozent.

Franklin Templeton Investments

Aus einem ganz anderen Bereich dagegen kommt das Unternehmen Franklin Templeton. Der eher unbekannte US-Vermögensverwalter dürfte in Deutschland Anlegern allenfalls wegen der ausgefallenen und günstigen Branchen-ETFs ein Begriff sein. Neben einer Dividendenrendite von über fünf Prozent verspricht die Aktie auch eine Chance auf Kursgewinne, wenn Aktien und damit das verwaltete Vermögen des Unternehmens wieder steigt.

Consolidated Edison

Ebenfalls Wachstumspotenzial im Kurs dürfte Consolidated Edison bieten. Der Energieversorger, welcher hauptsächlich die Stadt New York und deren Umland beliefert, hat sich schon in der Vergangenheit massiv auf regenerative Energie umgestellt und dürfte deswegen auch in Zukunft ein höheres Multiple erhalten. Dazu winkt Anleger noch die Chance auf eine Dividendenrendite von aktuell 3,9 Prozent.

Chevron

Nach Coca-Cola befindet sich allerdings noch eine Buffett-Aktie in dieser Liste. Die Rede ist vom neuen Liebling des Orakels von Omaha und Öl-Konzern Chevron. Einerseits hat die Welt inzwischen bemerkt, dass Öl wohl doch noch länger ein essenzieller des Wirtschaftslebens sein wird und andererseits haben die kürzlichen Beschlüsse der OPEC+ dem Ölpreis neuen Aufschwung gegeben.

Altria

Ein ebenso totgesagter Sektor wie die Ölförderung vor einigen Jahren ist der Tabaksektor. Stellvertretend für diesen steht der Zigarettenkonzern Altria mit einer Dividendenrendite von 8,8 Prozent. Zwar nimmt in den westlichen Ländern tatsächlich der Tabakkonsum langsam ab, allerdings steigt dieser in aufstrebenden Schwellenländern deutlich, sodass hier schon seit Langem die Möglichkeit einer Trendwende für die Tabakbranche besteht.