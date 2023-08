Diese fünf Value-Aktien notieren aktuell sehr überraschend an ihren 52-Wochen-Tiefs. Ist es jetzt Zeit hier einzusteigen? Oder stehen diese Titel zurecht so tief und Investoren täten besser daran zu verkaufen?

Immer wieder gibt es am Markt Abverkäufe, die sich in der Respektive als große Fehler herausstellen und für viele Anleger eine ideale Einstiegsgelegenheit waren.

5 Value-Aktien am 52-Wochen-Tief

Bei diesen fünf Value-Aktien nahe der eigenen 52-Wochen-Tiefs könnte das jetzt der Fall sein. Zeit einzusteigen?

Target (KGV 16,1)

Erster Wert ist der amerikanische Einzelhändler Target, welcher zuletzt vor allem mit Inflation, organisierter Kriminalität und einem Boykott der eigenen Marke zu kämpfen hatte. Hier scheint jedoch in naher Zukunft noch keine Aussicht auf Besserung zu bestehen.

Rating: Verkaufen

General Motors (KGV 4,2)

Ganz anders dagegen bei GM. Der Autobauer aus den USA macht die richtigen Schritte Richtung E-Mobilität und investiert auch weiter. Einzig die abflachende Sonderkonjunktur der Automobilbranche läuft aktuell gegen das Unternehmen.

Rating: Halten

Bank of America (KGV 8,4)

Spannend ist auch die Bank of America, die trotz steigender Zinsmargen, besserer Geschäfte und einer neuen Ausrichtung im Aktienkurs her nach unten tendiert. Mit KGV 8,4 und einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent ist die Aktie allerdings schon fast als Value-Schnäppchen zu sehen.

Rating: Kaufen

Hershey (KGV 22,7)

Etwas schlechter sieht es dagegen beim ikonischen Schokoladenhersteller Hershey aus, der wegen hoher Inflation in Probleme gekommen ist und seine Preise nicht wirklich an Konsumenten weitergeben kann. Hier steht das Management also vor einigen Problemen und die Bewertung spiegelt dies scheinbar noch nicht adäquat wider.

Rating: Verkaufen

Disney (KGV 22,6)

Ebenfalls vor einigen Problemen steht die Traumfabrik Disney, auch wenn das Management Probleme bereits erkannt hat, Kosten senkt und Preise erhöht. Allerdings dürfte die Turnaround-Story hier einiges an Zeit in Anspruch nehmen.

Rating: Halten

