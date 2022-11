Diese drei Aktien sind die Value-Titel schlechthin und dürften neben ihren attraktiven Dividenden auch noch Kurspotenzial haben. Gerade in der jetzigen Krise könnten diese Papiere Anlegerdepots mehr als guttun. Von Johann Werther

Von Dividendenaristokraten hört man im Verlaufe eines Anlegerlebens oft und selbst in Deutschland findet sich mit Fresenius eine Aktie, die den Status der 25 Jahre gesteigerten Ausschüttung erfüllt. Doch die wirklichen Royals unter den Dividendenaktien tragen einen Status, der doch eher unbekannt zu sein scheint.

Die Royals der Dividendenaktien

Dividendenkönige, das höchste Adelsvolk der ausschüttenden Aktien, dürfen sich nur jene Unternehmen nennen, die 50 Jahre oder mehr in Folge ihre Dividenden angehoben haben. Dabei muss die Anhebung allerdings nicht pro Jahr, sondern in einem Zeitraum von acht Quartalen erfolgen.

Diese Unternehmen zeigen also nicht nur Wachstum, sondern sind auch so lange am Markt, dass sie schon die ein oder andere Krise überlebt haben, ohne operativ viel zu ändern oder die Dividende zu kürzen. Gerade in einem Umfeld wie jetzt könnten also genau diese Aktien interessant sein.

Und tatsächlich sind viele dieser Werte schon mehr als gut gelaufen. Aber können Anleger noch auf den fahrenden Zug aufspringen, bevor es zu spät ist? Hier drei Dividendenkönige, bei denen sich ein Kauf noch lohnen könnte:

Dividenden-Aktie PepsiCo

Als Erstes auf der Liste ein erst neu gekürtes Mitglied, nämlich PepsiCo. Das Getränke- und Snackunternehmen wurde erst im Verlaufe dieses Jahres in den erlauchten Kreis der Royals aufgenommen und hat schon eine starke Performance in diesem Jahr hinter sich.

Allerdings bleibt die PepsiCo-Aktie bewertungstechnisch trotzdem noch hinter Vorjahreswerten zurück. So ist das KGV mit 24 so niedrig, wie seit 2018 nicht mehr. Vor allem PepsiCo’s Preissetzungsmacht hat dazu mit beigetragen. Die Aktien weist momentan eine Dividendenrendite von 2,76 Prozent auf.

Dividendenkönig Target

Schon ein Jahr länger in Folge hebt der amerikanisch-kanadische Discounter Target seine Ausschüttungen an. Die Branche von Target liegt bereits seit Wochen im Aufwind, da Kunden in diesen schweren Zeiten deutlich preisbewusster werden.

Die 1800 Geschäfte von Target dürften also nicht zuletzt wegen der überall steigenden Preise und Kosten mehr Kunden an Land ziehen, was spätestens in den Q4 Zahlen des Unternehmens deutlich werden sollte. Diese US-Dividendenaktie bietet aktuell eine Dividendenrendite von 2,51 Prozent.

Dividendenaktie Johnson & Johnson

Bereits seit 10 Jahren ein Dividendenkönig ist der letzte Wert auf dieser Liste, Johnson & Johnson. Die Aktie des Pharmariesen hält sich in diesem Jahr sehr stabil und operativ wachsen die Gewinne.

Nicht zuletzt deswegen ist das Papier so günstig bewertet wie seit 2015 nicht mehr, was vermutlich zur Folge hat, dass erst bei einer weiteren Erholung der Märkte, die operative Performance des Unternehmens von der Börse honoriert wird. Momentan schüttet die Johnson & Johnson Aktie eine Dividendenrendite von 2,47 Prozent aus.