Tele2 AB B

Unternehmensprofil

Tele2 ist ein schnell wachsender Telekommunikationsbetreiber mit regionalen Schwerpunkten in Schweden, Norwegen, Finnland, den Niederlanden, Deutschland, Österreich, mehreren osteuropäischen Ländern und Kasachstan. Das Unternehmen ist dort überwiegend auf Geschäftskunden fokussiert. Tele2 bietet Mobiltelefonie und mobile Datendienste, mobile Breitbandverbindungen (hauptsächlich als Ersatz für feste Breitbandnetze)sowie Festnetzbasierte Sprach- und Breitbanddienste. Tele2 verfügt zudem über ein flexibles und kundenorientiertes Machine-to-Machine-Angebot. Das Unternehmen gliedert sein Geschäft nach Regionalsegmenten. Am 5. November 2018 wurde die Fusion zwischen Tele2 und Com Hem abgeschlossen.

Offizielle Webseite: www.tele2.com