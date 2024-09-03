Tele2 AB B

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Tele2 AB

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WKN A1WYU5
ISIN SE0005190238
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in SEK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 30,97 30,35 29,89 29,58 29,10
    Nettogewinn (Mrd) 6,21 6,29 4,59 3,87 3,74
    Gewinn/Aktie 8,27 14,99 6,62 5,59 5,40
    Dividende/Aktie 11,28 11,22 10,50 6,35 6,90
    Rendite (%) 6,83 6,80 6,79 5,81 7,97
    KGV 18,93 18,92 23,35 19,54 16,03
    KUV 3,79 3,92 3,53 2,52 1,99

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Tele2 ist ein schnell wachsender Telekommunikationsbetreiber mit regionalen Schwerpunkten in Schweden, Norwegen, Finnland, den Niederlanden, Deutschland, Österreich, mehreren osteuropäischen Ländern und Kasachstan. Das Unternehmen ist dort überwiegend auf Geschäftskunden fokussiert. Tele2 bietet Mobiltelefonie und mobile Datendienste, mobile Breitbandverbindungen (hauptsächlich als Ersatz für feste Breitbandnetze)sowie Festnetzbasierte Sprach- und Breitbanddienste. Tele2 verfügt zudem über ein flexibles und kundenorientiertes Machine-to-Machine-Angebot. Das Unternehmen gliedert sein Geschäft nach Regionalsegmenten. Am 5. November 2018 wurde die Fusion zwischen Tele2 und Com Hem abgeschlossen.

    Offizielle Webseite: https://www.tele2.com

    Aktionärsverteilung