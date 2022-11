Wer sich bei Europa-Aktien umschaut, der findet zahlreiche Titel, die sehr hohe Dividenden zahlen. Welche Aktie fast 21 Prozent Dividendenrendite bietet.

Um die höchsten Dividenden in Europa zu finden, haben wir die Datenbank des Bloomberg gefragt. Wir suchten im Stoxx Europe 600 - also dem Index mit den 600 größten Aktien Europas - nach wahren Dividendenperlen. Und wir haben sie gefunden. Denn alleine 18 Aktien zahlen eine Dividendenrendite von mehr als 10 Prozent, was sehr stattlich ist. In diesem Artikel finden Sie eine Liste mit den Top-Ten-Zahlern, sowie drei ausgewählte Aktientipps mit hoher Dividende.

Die höchsten Dividenderenditen bei Europa-Aktien

Aktie Dividendenrendite Tele2 AB 20,75% Persimmon 18,17% Tate & Lyle 17,61% AP Moller-Maersk 16,78% KBC Group 16,76% International Distribution Services 16,41% OCI 14,05% Merlin Properties Socimi 13,20% NatWest Group 11,71% Ageas 11,42%

Dies sind die zehn Aktien aus dem Stoxx Europe 600, die momentan die höchsten Dividendenrenditen laut Bloomberg bieten. Zusätzlich haben wir jetzt nochmal drei Europa-Aktien mit hohen Dividenden aus der Liste herausgepickt.

AP Moller-Maersk mit 16,78 Prozent

Die Reederei AP Moller-Maersk zahlt eine sehr hohe Dividende. Dies hat mit der Sonderkonjunktur durch die hohen Preise in den weltweiten Lieferketten zu tun. Auch der deutsche Konkurrenz Hapag-Lloyd zahlt eine sehr hohe Dividende.

Momentan hat die Aktie von Moller-Maersk zudem nur ein KGV von 1,7. Doch die Aktie korrigierte bereits etwas und Analysten rechnen in Zukunft mit weniger Umsätzen.

Rio Tinto mit 10,89 Prozent Dividendenrendite

Auf den 12. Platz der Auswertung schaffte es der britische Rohstoffkonzern Rio Tinto. Neben einer sehr hohen Dividendenrendite von 10,89 Prozent weisen die Briten ein KGV von nur 5,3 auf. Auch hier korrigierte die Aktie etwas, konnte sich aber bereits wieder fangen. Anleger sind vorsichtig, können aber in die Rio Tinto-Aktie mit kleinen Positionen einsteigen.

Covestro-Aktie mit 9,68 Prozent Dividendenrendite

Auf Platz 22 der Auswertung schaffte es dann auch das erste deutsche Unternehmen. Der Chemiekonzern Covestro weist aktuell eine sehr hohe Dividendenrendite von 9,68 Prozent auf, sowie ein KGV von 6,4. Die Covestro-Aktie bildete einen Boden und könnte auch durch die günstige Bewertung jetzt wieder steigen.