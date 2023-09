Unternehmensprofil

ThyssenKrupp ist ein Werkstoff- und Technologiekonzern, dessen Kompetenzen in den Bereichen Stahl und Industriegüter sowie ergänzenden Dienstleistungen liegen. Organisatorisch gliedert sich der Konzern in sechs operative Business Areas sowie den Bereich Corporate. Das traditionelle Stahlgeschäft umfasste im Geschäftsjahr 2016/17 die Business Areas Steel Europe und Steel Americas. Letztere wurde nach dem Verkauf des brasilianischen Stahlwerks CSA im Februar 2017 bis zum Vollzug als nicht fortzuführende Aktivität ausgewiesen. Die Business Area Steel Europe wurde zum Bilanzstichtag Ende September 2018 im Zuge der Konzentration auf die Aktivitäten rund um Industriegüter und Werkstoffe ebenfalls als nicht fortzuführende Aktivität geführt. In den Zukunftsbereichen agiert ThyssenKrupp über die Business Areas Materials Services, Components Technology und Industrial Solutions. Ende Februar 2020 gab Thyssenkrupp den Verkauf der Aufzugssparte für 17,2 Mrd. Euro bekannt.

Offizielle Webseite: www.thyssenkrupp.com