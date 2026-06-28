Thyssenkrupp
Aktuelle Nachrichten zu Thyssenkrupp
dpa-AFX News zu Thyssenkrupp
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|33,18
|32,22
|32,84
|35,04
|37,54
|Nettogewinn (Mrd)
|0,63
|0,32
|0,53
|-1,45
|-1,99
|Gewinn/Aktie
|1,17
|-0,87
|0,75
|-2,42
|-3,33
|Dividende/Aktie
|0,15
|0,15
|0,15
|0,15
|0,15
|Rendite (%)
|1,26
|1,25
|1,70
|5,79
|2,80
|KGV
|11,90
|23,08
|11,73
|-
|-
|KUV
|0,22
|0,23
|0,17
|0,05
|0,09
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die thyssenkrupp AG ist ein global agierender Werkstoff- und Technologiekonzern. Das Segment Decarbon Technologies umfasst die Geschäfte Rothe Erde (Großwälzlager u.a. für die Windindustrie), Uhde (Großanlagen der chemischen Industrie) und Polysius (Lösungen für die Zement- und Kalkindustrie) sowie die Mehrheitsbeteiligung an thyssenkrupp nucera (Elektrolysetechnologie). Das Segment Materials Services ist einer der weltweit führenden Werkstoffhändler und -dienstleister. Das Angebot des Segments Automotive Technology beinhaltet Hightech-Komponenten, Systeme und Automatisierungslösungen für den Fahrzeugbau sowie Schmiedekomponenten und -systeme für den Bau- und Mobilitätssektor. Steel Europe repräsentiert den größten deutschen Stahlproduzenten. Marine Systems ist ein weltweit führender Hersteller von konventionellen U-Booten, Marineschiffen und Marineelektronik. Im Geschäftsjahr 2019/20 war die Aufzugssparte für rund 17 Mrd. Euro verkauft worden.
Offizielle Webseite: https://www.thyssenkrupp.com