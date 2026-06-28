Unternehmensprofil

Die thyssenkrupp AG ist ein global agierender Werkstoff- und Technologiekonzern. Das Segment Decarbon Technologies umfasst die Geschäfte Rothe Erde (Großwälzlager u.a. für die Windindustrie), Uhde (Großanlagen der chemischen Industrie) und Polysius (Lösungen für die Zement- und Kalkindustrie) sowie die Mehrheitsbeteiligung an thyssenkrupp nucera (Elektrolysetechnologie). Das Segment Materials Services ist einer der weltweit führenden Werkstoffhändler und -dienstleister. Das Angebot des Segments Automotive Technology beinhaltet Hightech-Komponenten, Systeme und Automatisierungslösungen für den Fahrzeugbau sowie Schmiedekomponenten und -systeme für den Bau- und Mobilitätssektor. Steel Europe repräsentiert den größten deutschen Stahlproduzenten. Marine Systems ist ein weltweit führender Hersteller von konventionellen U-Booten, Marineschiffen und Marineelektronik. Im Geschäftsjahr 2019/20 war die Aufzugssparte für rund 17 Mrd. Euro verkauft worden.

Offizielle Webseite: https://www.thyssenkrupp.com