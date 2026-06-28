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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Thyssenkrupp

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WKN 750000
ISIN DE0007500001
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 33,18 32,22 32,84 35,04 37,54
    Nettogewinn (Mrd) 0,63 0,32 0,53 -1,45 -1,99
    Gewinn/Aktie 1,17 -0,87 0,75 -2,42 -3,33
    Dividende/Aktie 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
    Rendite (%) 1,26 1,25 1,70 5,79 2,80
    KGV 11,90 23,08 11,73 - -
    KUV 0,22 0,23 0,17 0,05 0,09

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die thyssenkrupp AG ist ein global agierender Werkstoff- und Technologiekonzern. Das Segment Decarbon Technologies umfasst die Geschäfte Rothe Erde (Großwälzlager u.a. für die Windindustrie), Uhde (Großanlagen der chemischen Industrie) und Polysius (Lösungen für die Zement- und Kalkindustrie) sowie die Mehrheitsbeteiligung an thyssenkrupp nucera (Elektrolysetechnologie). Das Segment Materials Services ist einer der weltweit führenden Werkstoffhändler und -dienstleister. Das Angebot des Segments Automotive Technology beinhaltet Hightech-Komponenten, Systeme und Automatisierungslösungen für den Fahrzeugbau sowie Schmiedekomponenten und -systeme für den Bau- und Mobilitätssektor. Steel Europe repräsentiert den größten deutschen Stahlproduzenten. Marine Systems ist ein weltweit führender Hersteller von konventionellen U-Booten, Marineschiffen und Marineelektronik. Im Geschäftsjahr 2019/20 war die Aufzugssparte für rund 17 Mrd. Euro verkauft worden.

    Offizielle Webseite: https://www.thyssenkrupp.com

    Aktionärsverteilung