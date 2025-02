Die Aktie des MDAX-Konzerns Thyssenkrupp ist am Montag um satte 14 Prozent nach oben geschossen. Doch was genau steckt hinter dem sehr überraschenden Anstieg? Und sind bei dem Titel jetzt trotzdem noch mindestens 43 Prozent an Kurspotenzial drin?

Die Aktie des MDAX-Konzerns Thyssenkrupp ist exzellent in die neue Woche gestartet. Mit einem Kursplus von 14 Prozent führen die Titel ihren Index an und könnten erst am Beginn einer deutlichen Kurssteigerung stehen.

Thyssenkrupp-Aktie schießt +14% nach oben

Auslöser des unerwarteten Kursanstiegs war am Montag eine Studie der Bank of America zu dem Industriewert. Darin beließen die Experten den Titel auf “Buy” mit einem Kursziel von 8,00 Euro und fanden eine Menge positiver Worte. Speziell die Marinesparte des Unternehmens wurde von den Analysten näher beleuchtet. Die Tochter, die bald an die Börse gehen soll, ist laut der Einschätzung eine verborgene Rüstungschance.

Wegen dieser Einschätzungen in einem Umfeld, in dem die Aktien von Rheinmetall & Co. massiv nach oben schießen, ging es auch mit Thyssenkrupp gen Norden. Weiterhin verwiesen einige Experten darauf, dass bei dem Titel, mit einer Leerverkaufsquote von zwölf Prozent auf den Free Float, Shortseller Positionen geschlossen haben könnten.

Winken bei der Thyssenkrupp-Aktie noch weitere +43% Potenzial?

Dementsprechend kann die Aktie von Thyssenkrupp ordentlich am Montag zulegen, doch dies könnte erst der Beginn der Rallye sein. Denn charttechnisch steht die Aktie kurz davor, die Hochs aus dem Mai 2024 bei 5,46 Euro zu übersteigen. Gelingt hier der Durchbruch, könnte es bis zu den Widerständen bei 7,30 Euro hinaufgehen, was für Anleger rund 43 Prozent an Kurspotenzial bedeuten würde.

Auch fundamental scheint diese Story mit dem aktuellen Comeback der Thyssenkrupp-Aktie und dem Hype um Rüstungswerte vereinbar. Darum empfiehlt BÖRSE ONLINE den Titel auch aktuell mit einem Kursziel von 8,00 Euro zum Kauf.

