TJX Companies

Unternehmensprofil

The TJX Co., Inc. ist der führende Einzelhändler für Off-Price Bekleidung und Heimtextilien in den Vereinigten Staaten und weltweit. Seine mehr als 4.500 Shops bieten eine sich schnell veränderndes Sortiment an Qualität, Mode, Markennamen und Designer-Waren zu Preisen von in der Regel 20 Prozent bis 60 Prozent unter den regulären Preisen der Kaufhäuser und Fachgeschäfte. Opportunistische Kaufstrategien und ein flexibles Geschäftsmodell unterscheiden TJX von traditionellen Einzelhändlern, wie das Unternehmen berichtet. Es bietet in Relation zu den traditionellen Einzelhändlern ein Einkaufserlebnis wie eine Schatzsuche und einen schnellen Umschlag der Vorräte. TJX betreibt sein Geschäft in vier Hauptgeschäftsbereichen, nämlich Marmaxx und HomeGoods, beide sowohl in den USA als auch TJX Kanada (betreibt Winners, HomeSense und die Marshalls Ketten) und TJX Europe (betreibt die T.K. Maxx und HomeSense Ketten).

Offizielle Webseite: www.tjx.com