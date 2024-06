Unternehmensprofil

Die UBS Group AG fungiert als Holding der größten Schweizer Universalbank. Der UBS-Konzern gliedert sich in vier operative Unternehmensbereiche. Der Bereich Global Wealth Management erbringt umfassende Finanzdienstleistungen für vermögende Privatkunden weltweit. Das Asset Management bietet institutionellen und Groß-Kunden sowie den Kunden des eigenen Wealth-Management-Geschäfts eine breite Palette von Anlagelösungen und -stilen in allen wichtigen Anlageklassen. Dieses Angebot wird ergänzt durch die Fondsverwaltung der Einheit Fund Services. Personal & Corporate Banking bietet Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden in der Schweiz Finanzprodukte und -dienstleistungen an und nimmt in diesen Kundensegmenten eine führende Stellung ein. Die Angebotspalette des Bereichs Investment Bank umfasst Aktien, Devisen, Edelmetalle und ausgewählte Produkte und Leistungen aus den Bereichen Rates and Credit. Im Juni 2023 hat die UBS den angeschlagenen Wettbewerber Credit Suisse formell übernommen.

Offizielle Webseite: www.ubs.com