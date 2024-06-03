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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Valeo

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WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 21,08 20,46 20,90 21,49 22,04
    Nettogewinn (Mrd) 0,49 0,36 0,26 0,23 0,30
    Gewinn/Aktie 1,71 1,24 0,82 0,67 0,91
    Dividende/Aktie 0,61 0,51 0,42 0,40 0,40
    Rendite (%) 4,08 3,43 3,61 4,30 2,87
    KGV 7,34 9,66 14,19 13,90 15,29
    KUV 0,17 0,17 0,14 0,11 0,15

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Valeo SA entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten, Systeme und Module für Pkw und Nutzfahrzeuge sowohl für die Erstausrüstung als auch den Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen unterteilt seine Aktivitäten in vier Geschäftsfelder. Der Geschäftsbereich "Comfort & Driving Assistance Systems" konzentriert sich auf intuitive Bedienelemente, Konnektivität und Lösungen für das automatisierte Fahren. Mit dem Segment Powertrain Systems fokussiert sich Valeo auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Es besteht aus den drei Produktgruppen Elektrifizierungssysteme, Übertragungssysteme sowie Aktuatoren und Sensoren für den Antriebsstrang. Das Geschäftsfeld Thermal Systems ist mit Produkten rund um die Klimakontrolle befasst. Es bietet thermische Antriebssysteme, Kompressoren und Module für den temperaturgeführten Transport in Nutzfahrzeugen an. Der Bereich Visibility Systems entwickelt und produziert Außen- und Innenbeleuchtungs-, Wischer- und Sensorreinigungssysteme.

    Offizielle Webseite: https://www.valeo.com

    Aktionärsverteilung