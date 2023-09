Unternehmensprofil

Die Valeo SA entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten, Systeme und Module für Pkw und Nutzfahrzeuge sowohl für die Erstausrüstung als auch den Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen unterteilt seine Aktivitäten in vier Geschäftsfelder. Der Geschäftsbereich "Comfort & Driving Assistance Systems" konzentriert sich auf intuitive Bedienelemente, Konnektivität und Lösungen für das automatisierte Fahren. Mit dem Segment Powertrain Systems fokussiert sich Valeo auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Es besteht aus den drei Produktgruppen Elektrifizierungssysteme, Übertragungssysteme sowie Aktuatoren und Sensoren für den Antriebsstrang. Das Geschäftsfeld Thermal Systems ist mit Produkten rund um die Klimakontrolle befasst. Es bietet thermische Antriebssysteme, Kompressoren und Module für den temperaturgeführten Transport in Nutzfahrzeugen an. Der Bereich Visibility Systems entwickelt und produziert Außen- und Innenbeleuchtungs-, Wischer- und Sensorreinigungssysteme.

Offizielle Webseite: www.valeo.com