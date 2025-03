In den vergangenen Wochen ist die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia massiv unter Druck geraten und an der Börse abgestürzt. Doch bahnt sich jetzt bei der DAX-Aktie womöglich ein baldiges Comeback an? Diese guten Nachrichten zu Dividende & Co. könnten dafür sorgen.

Während aktuell unter deutschen Anlegern viel um die potenziellen Gewinner des massiven Sondervermögens der Bundesregierung diskutiert wird, gab es bereits einen deutlichen Verlierer: Vonovia. Der DAX-Konzern litt nämlich massiv unter dem Anstieg der Anleiherenditen, die wiederum die Refinanzierung für Immobilien schwerer machen.

Das hat sich auch auf den Kurs ausgewirkt, doch nach den neuesten Meldungen vom Konzern könnte sich nun ein Comeback abzeichnen.

Gute Nachrichten zu Dividende & Co. bei Vonovia-Aktie

Denn am Mittwoch hat Vonovia Quartalszahlen vorgelegt und damit die Börse überrascht. So konnte der Konzern die Mieteinnahmen um 3,5 Prozent auf 8,01 Euro pro Quadratmeter steigern. Deswegen legte das bereinigte EBITDA um 1,6 Prozent auf 2,63 Milliarden Euro zu, der Vorsteuergewinn wurde dagegen etwas durch höhere Zinsen belastet (-3,6 Prozent).

Trotz der gestiegenen Kapitalkosten blickt der Konzern aber optimistisch in die Zukunft und traut sich beim mittelfristigen Wachstum der Mieteinnahmen mehr zu. Zudem betonte Unternehmenschef Rolf Buch: "Wir kommen früher aus der Krise als viele andere."

Auch für Aktionäre soll sich die gute Entwicklung bei Vonovia auszahlen, weshalb der Konzern einen Dividendenvorschlag von 1,22 Euro je Aktie vorlegte. Das ist deutlich mehr als die 90 Cent im vergangenen Jahr und liegt über den Erwartungen der Experten.

Vonovia-Aktie vor dem Comeback?

Aufgrund dieser guten Nachrichten kann die Aktie von Vonovia am Mittwoch um drei Prozent zulegen und scheint sich charttechnisch deutlich zu erholen. Auch Analysten wie J.P. Morgan sprachen von positiven Impulsen, besonders beim Ausblick.

Dementsprechend könnten die Papiere des Wohnungskonzerns jetzt vor einem Comeback stehen. BÖRSE ONLINE empfiehlt den Titel aktuell mit einem Kursziel von 39 Euro zum Kauf.

