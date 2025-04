An den Märkten geht es aktuell sehr unruhig zu, doch viele Anleger mit Dividendenaktien blicken eher entspannt auf die Krise. Mit diesen Aktien können jetzt auch Sie in stabile Werte investieren und dabei bis zu acht Prozent an sicheren Dividenden kassieren.

Es ist aktuell sehr unruhig an den Märkten, doch Dividendenanleger sind meist kaum von den stark schwankenden Kursen betroffen. Hintergrund: Viele Dividendenaktien erweisen sich selbst in schwierigen Börsenphasen als stabil und schütten beständig Gelder an Anleger aus.

Mit diesen Aktien bis zu 8% an sicherer Dividende kassieren

Aufgrund dessen kann es sich für Anleger lohnen, jetzt einen genaueren Blick auf einige spannende Dividendentitel zu werfen und sich damit nicht nur Stabilität, sondern zudem noch regelmäßige Erträge ins Portfolio zu holen.

Besonders diese drei Titel aus dem Immobilienbereich könnten jetzt für Anleger interessant sein, denn speziell dieser Sektor leidet nicht unter den angekündigten Zöllen und profitiert zudem noch von sinkenden Anleihezinsen.

Vonovia (Dividendenrendite: 4,6 Prozent)

Der erste spannende Wert ist dabei der Immobilienkonzern Vonovia aus Deutschland. Dieser ist zuletzt durch steigende Anleiherenditen beim Bund unter Druck geraten. Doch die fallenden Zinsen sind noch nicht eingepreist worden.

Immerhin hat sich der Titel in den vergangenen Handelstagen stabil halten können und für Anleger winkt eine attraktive Dividendenrendite von 4,6 Prozent.

Realty Income (Dividendenrendite: 6,0 Prozent)

Stabile Dividenden und das monatlich gibt es bei Realty Income. Der Dividendenaristokrat aus den USA fokussiert sich auf Gewerbeimmobilien und hat ein breit aufgestelltes Portfolio mit gut prognostizierbaren Cashflows.

Trotz des allgemeinen Abverkaufs bei US-Aktien konnte sich der Titel stabil halten und Analysten sehen zusätzlich bei dem Wert 14 Prozent an Upside-Potenzial.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Omega Healthcare (Dividendenrendite: 7,9 Prozent)

Noch höhere Ausschüttungen erwarten Anleger bei der Aktie von Omega Healthcare. Hierbei handelt es sich wie bei Realty Income um einen Real Estate Investment Trust (REIT), der regelmäßig seine Erträge an Anleger ausbezahlt.

Der besondere Fokus von Omega Healtcare liegt dabei übrigens auf Gesundheitsimmobilien, und die Dividendenrendite ist mit 7,9 Prozent attraktiv hoch.

