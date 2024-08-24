Unternehmensprofil

Welltower Inc. (vorher Health Care REIT, Inc.) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Senioren-Wohnungen und Gesundheitsimmobilien spezialisiert hat. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Seniorenwohngemeinschaften, lang- und kurzfristige Rehabilitationseinrichtungen, medizinische Bürogebäude, stationäre und ambulante medizinische Zentren und Life-Science-Einrichtungen.

Offizielle Webseite: https://www.welltower.com