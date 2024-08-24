Welltower Inc
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H T
WKN A1409D
ISIN US95040Q1040
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Welltower Inc
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|16,78
|14,37
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|2,44
|1,57
|0,96
|0,97
|0,36
|Gewinn/Aktie
|3,10
|2,90
|1,41
|1,58
|0,66
|Dividende/Aktie
|3,54
|3,14
|2,82
|2,56
|2,44
|Rendite (%)
|1,51
|1,34
|1,52
|2,03
|2,71
|KGV
|69,77
|77,89
|131,64
|79,77
|136,62
|KUV
|10,84
|9,33
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Welltower Inc. (vorher Health Care REIT, Inc.) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Senioren-Wohnungen und Gesundheitsimmobilien spezialisiert hat. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Seniorenwohngemeinschaften, lang- und kurzfristige Rehabilitationseinrichtungen, medizinische Bürogebäude, stationäre und ambulante medizinische Zentren und Life-Science-Einrichtungen.
Offizielle Webseite: https://www.welltower.com