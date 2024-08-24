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Welltower Inc

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WKN A1409D
ISIN US95040Q1040
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 16,78 14,37 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,44 1,57 0,96 0,97 0,36
    Gewinn/Aktie 3,10 2,90 1,41 1,58 0,66
    Dividende/Aktie 3,54 3,14 2,82 2,56 2,44
    Rendite (%) 1,51 1,34 1,52 2,03 2,71
    KGV 69,77 77,89 131,64 79,77 136,62
    KUV 10,84 9,33 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Welltower Inc. (vorher Health Care REIT, Inc.) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Senioren-Wohnungen und Gesundheitsimmobilien spezialisiert hat. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Seniorenwohngemeinschaften, lang- und kurzfristige Rehabilitationseinrichtungen, medizinische Bürogebäude, stationäre und ambulante medizinische Zentren und Life-Science-Einrichtungen.

    Offizielle Webseite: https://www.welltower.com

    Aktionärsverteilung