Die Rallye ist da, aber der Bärenmarkt noch lange nicht vorbei. Investmentbank Morgan Stanley erwartet einen weiteren Crash an den Märkten und rät zu diesen Aktien um sich davor zu schützen. Von Johann Werther

Es könnte alles so schön sein: Die Börsen steigen und steigen, nachdem Anleger monatelang die Möglichkeit hatten, im Bärenmarkt günstig nachzukaufen. Doch eine Krise verschwindet nicht einfach mit ein paar positiven Inflationsrate und könnte Anleger bald wieder völlig ungedeckt treffen. Denn während inzwischen Partystimmung an den Börsen herrscht, ist in der wahren Wirtschaft die Rezession längst angekommen.

Morgan Stanley warnt vor erneutem Crash beim S&P 500

Während wir immer mehr Stellenkürzungen und Pleiten sehen, sieht das Basisszenario der Investmentbank Morgan Stanley ein negatives Gewinnwachstum von drei Prozent für das kommende Jahr voraus. Ein Wirtschaftsabschwung, mit der an den Märkten aktuell keiner in der Hybris der Tage mehr richtig zu rechnen scheint, ist auch keineswegs unrealistisch.

Damit Anleger also nicht von einem plötzlichen Crash an der Börse geweckt werden, weil die Realität wieder an die Tore klopft, sollten sie sich solider aufstellen. Immerhin erwartet die Investmentbank für den breiten amerikanischen Markt (S&P 500) noch mal einen Sturz von 15 bis 25 Prozent. Doch trotzdem sieht auch Morgan Stanley trotz aller Probleme in diesen Aktien noch Potenzial:

Welltower-Aktie gegen den Crash

Interessant ist für die Investmentbank zum Beispiel Welltower. Das amerikanische Immobilienunternehmen, müsste eigentlich unter hohen Zinsen und steigenden Ausfallquoten leiden, wenn es nicht seinen Schwerpunkt auf einem der unzyklischten Sektoren hätte: Gesundheit

Hier vermietet der REIT vor allem an Arztpraxen, Krankenhäuser und Notfallstationen, sodass es hier durchschnittlich seltener zu Problemen mit den Mietern kommt. Außerdem möchte das Unternehmen weiter wachsen und hat ambitionierte Ziele für die kommenden Jahre. Zuletzt konnte sich die Welltower-Aktie von ihren Tiefständen deutlich erholen.

Exxon Mobil-Aktie

Dieser Wert ist eine wirkliche Überraschung. Immerhin ist die Aktie des amerikanischen Ölriesen schon mehr als gut gelaufen und auch das Öl tendiert in einer Rezession nach Süden zu gehen, da die allgemeine Nachfrage einbricht.

Allerdings ist das Unternehmen finanziell sehr solide aufgestellt und bekommt Rückendeckung von der Politik. Damit sind nicht etwa die Demokraten mit ihrer Steuerpolitik gemeint, sondern die OPEC. Diese senkt nämlich die Ölförderquoten, um den Ölpreis so weiter in dieser Höhe zu halten. Somit könnte die Exxon Mobil-Aktie vielversprechend sein.

Eli Lilly als Top-Aktie von Morgan Stanley

Doch besondere Aufmerksamkeit bei den Analysten von Morgan Stanley genießt der Pharma Large Cap Eli Lilly. Das Unternehmen hat in diesem Jahr eine erstaunliche Performance hingelegt und kauft aufgrund seiner guten finanziellen Lage weitere kleinere Forschungsprojekte ein.

Diese bilden eine interessante Pipeline in mehreren Sparten und versprechen künftige Forschungserfolge. Aufgrund der soliden finanziellen Lage und der Wachstumsstrategie des Unternehmens sieht die Investmentbank hier außerdem 18 Prozent Kurspotenzial bei der Eli Lilly-Aktie.