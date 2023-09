Unternehmensprofil

Die Westwing Group SE versteht sich als Marktführer im inspirierten Home & Living E-Commerce-Geschäft in Europa. Die Produktpalette, die Wohnkulturprodukte, Wohnaccessoires, Textilien und Möbel umfasst, ist auf den überwiegend weiblichen Kundenstamm ausgerichtet. Die Produkte werden entweder unter Drittmarken oder unter einer eigenen Eigenmarke angeboten. Zum 30. Juni 2018 verfügte Westwing im fortgeführten Geschäft über 907.000 aktive Kunden, d.h. Kunden, die in den zwölf Monaten mindestens einen gültigen Auftrag erteilt haben. Auf diese aktiven Kunden entfielen in den zwölf Monaten per 30. Juni 2018 insgesamt 2,4 Millionen Bestellungen. Die Gesellschaft verfügt über zwei operative und berichtspflichtige Segmente. Das DACH-Segment umfasst die reiferen Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz, das Segment International Belgien, Tschechien, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Spanien und Slowakei.

Offizielle Webseite: www.westwing.com