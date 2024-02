Unternehmensprofil

Die WORKDAY, INC. bezeichnet sich als ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein einheitliches System, das sie bei der Planung, Ausführung, Analyse und Erweiterung auf andere Anwendungen und Umgebungen unterstützt und ihnen so hilft, die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte und Abläufe verwalten, kontinuierlich anzupassen. Workday bettet Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in den Kern seiner Plattform ein. Dadurch können die Anwendungen des Unternehmens , KI und ML als Teil des Workflows nutzen. Die Lösungen werden weltweit hauptsächlich über den Direktvertrieb vermarktet. Im Bereich professionelle Dienstleistungen arbeitet Workday auch mit Services Partnern zusammen.

Offizielle Webseite: www.workday.com