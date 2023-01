Erleben die angeschlagenen Tech-Werte 2023 etwa ein Comeback? Darum ist ein Top-Analyst mehr als optimistisch und nennt konkrete Kandidaten und Branchen, auf die man dieses Jahr setzen sollte.

2022 war für Tech-Werte alles andere als angenehm. Der Nasdaq schloss über 30 Prozent im Minus, selbst Tech-Giganten wie Google-Mutter Alphabet oder Apple konnten nicht überzeugen. 2022 wurde klar: Der Tech-Hype ist endgültig vorbei! … oder doch nicht?

Ein Top-Analyst ist jetzt jedenfalls überzeugt, dass sich die Big-Techs 2023 wieder deutlich erholen werden und nennt konkrete Unternehmen, die dabei ganz vorne mitspielen. Der Analyst und Gründer von Constellation Research R "Ray" Wang, erklärte in einem Interview gegenüber Yahoo Finance: "Es war ein schlechtes Jahr. Ich glaube jedoch, dass es 2023 ein besseres Jahr werden wird. Apple ist langfristig in einer guten Position und hat großartige Dienstleistungen. China wird sich wieder öffnen.“ Die Wirtschaft würde sich weiter verbessern, Wang rechnet damit „wahrscheinlich in der zweiten Hälfte“ 2023.

Auch gab er zu beachten, dass viele der großen Tech-Giganten wie Alphabet, Amazon oder Microsoft noch immens vom wachsenden Cloud-Geschäft profitieren und große Chancen dort nutzen können. "Das sind Drei- bis Fünf-Jahres-Verträge in der Cloud für Fortune-500-Unternehmen, die in die Höhe von hunderten von Millionen Dollar gehen."

Top-Analyst überzeugt: „Diese Unternehmen wachsen immer noch“

Ein Bereich, der Wang besonders überzeugt: Enterprise Tech. Dabei handelt es sich dabei um Soft- und Hardware, um Unternehmen effektiver und produktiver zu machen, komplexe und zeitaufwändige Aufgaben von Mitarbeitern zu verschlanken. Wang verweist dabei auf Konzerne wie Adobe, ServiceNow oder Workday. "Wir lieben die Aktien der Enterprise Technologien", so der Analyst. "Wenn man sich Adobe, ServiceNow oder Workday anschaut, geht es diesen Unternehmen in Zukunft wirklich gut, weil sie auch diese langfristigen Verträge mit Unternehmen haben. Das eigentliche Thema ist, dass diese Unternehmen immer noch wachsen. Sie sind profitabel und wirklich gute Käufe."

Eine weitere Branche, von der der Top-Analyst überzeugt ist: Der Chipmarkt. Dem ging es 2022 alles andere als gut. Branchen-Stars wie Nvidia verloren rund 50 Prozent. Der Grund: Nach jahrelanger Knappheit wurden aus dieser 2022 Chips im Überfluss. Allerdings: Laut Wang sind die Chips in jeglichen Branchen einfach zu wichtig, als dass die schwache Nachfrage dauerhaft sei. Chips sind das Hirn eines jeden smarten Geräts, ohne die unsere digitale Welt nicht existieren könnte. "Die nachlassende Nachfrage nach Consumer-Chipsätzen ist im Moment real". Aber: "Die Erfahrungen, die die Zukunft bestimmen werden, liegen jedoch alle in der Cloud und im Internet. Dafür braucht man mehr Rechenzentren... Wenn wir einige der metaversen Bestrebungen erreichen, von denen die Leute glauben, dass wir darauf zusteuern, oder selbst wenn wir nur die grundlegende Cloud weiter nutzen, gibt es immer noch eine riesige Nachfrage nach Chips."

