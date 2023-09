Unternehmensprofil

Die Zimmer Biomet Holdings, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Muskel-Skelett- Erkrankungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet orthopädische rekonstruktive, sportmedizinische, bioaktive und Trauma-Produkte, Produkte zur Knochenheilung und zur Thoraxfixation sowie Zahnimplantate und ähnliche chirurgische Produkte. In seiner heutigen Struktur ist die Gesellschaft im Jahr 2015 entstanden. Am 24. Juni 2015 hat die ehemalige Zimmer Holdings, Inc. die LVB Acquisition, Inc. (Muttergesellschaft der Biomet, Inc.) übernommen. Im Zuge der Fusion wurde die Gesellschaft von Zimmer Holdings, Inc. in Zimmer Biomet Holdings, Inc. umfirmiert.

Offizielle Webseite: www.zimmer.com