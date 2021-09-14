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Zimmer Biomet Holdings

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WKN 753718
ISIN US98956P1021
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,85 8,55 8,23 7,68 7,39
    Nettogewinn (Mrd) 1,74 1,65 0,71 0,91 1,03
    Gewinn/Aktie 5,59 4,90 3,56 4,45 4,91
    Dividende/Aktie 1,05 0,99 0,96 0,96 0,96
    Rendite (%) 1,11 1,05 1,07 0,91 0,79
    KGV 10,43 11,09 25,26 23,74 24,79
    KUV 2,05 2,14 2,16 2,74 3,38

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Zimmer Biomet Holdings, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Muskel-Skelett- Erkrankungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet orthopädische rekonstruktive, sportmedizinische, bioaktive und Trauma-Produkte, Produkte zur Knochenheilung und zur Thoraxfixation sowie Zahnimplantate und ähnliche chirurgische Produkte. In seiner heutigen Struktur ist die Gesellschaft im Jahr 2015 entstanden. Am 24. Juni 2015 hat die ehemalige Zimmer Holdings, Inc. die LVB Acquisition, Inc. (Muttergesellschaft der Biomet, Inc.) übernommen. Im Zuge der Fusion wurde die Gesellschaft von Zimmer Holdings, Inc. in Zimmer Biomet Holdings, Inc. umfirmiert.

    Offizielle Webseite: https://www.zimmer.com

    Aktionärsverteilung