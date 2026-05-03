DocMorris
%
H T
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu DocMorris
dpa-AFX News zu DocMorris
- -%
EQS-News: DocMorris mit starkem Umsatzwachstum von 15% im zweiten Quartal; Rx wächst um 46% und Digital Services um 80% (deutsch)
- -%
EQS-Adhoc: DocMorris kündigt beschleunigte Umsetzung der «AI-First»-Strategie an; positiver Kosteneffekt von mindestens CHF 15 Mio. pro Jahr (deutsch)
Kennzahlen (in CHF)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1,39
|1,24
|1,13
|1,03
|0,98
|Nettogewinn (Mrd)
|-0,05
|-0,08
|-0,13
|-0,10
|0,08
|Gewinn/Aktie
|-0,78
|-1,57
|-3,47
|-8,25
|7,05
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|5,15
|KUV
|0,33
|0,37
|0,27
|0,23
|0,89
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die DocMorris AG (zuvor Zur Rose Group AG) bezeichnet sich als größte europäische Versandapotheke und eine der führenden Ärztegroßisten in der Schweiz. Zur Gruppe gehören die Marken Zur Rose und DocMorris. Der operative Sitz der Gruppe befindet sich in Frauenfeld. Von dort wird der Schweizer Markt bedient. In Deutschland und Österreich ist die Gruppe mit Tochtergesellschaften in Halle an der Saale sowie im niederländischen Heerlen aktiv. Des Weiteren besteht eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Aktien der DocMorris AG sind seit dem 6. Juli 2017 an der SIX Swiss Exchange notiert.
Offizielle Webseite: https://www.docmorris.com