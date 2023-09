Unternehmensprofil

Die DocMorris AG (zuvor Zur Rose Group AG) bezeichnet sich als größte europäische Versandapotheke und eine der führenden Ärztegroßisten in der Schweiz. Zur Gruppe gehören die Marken Zur Rose und DocMorris. Der operative Sitz der Gruppe befindet sich in Frauenfeld. Von dort wird der Schweizer Markt bedient. In Deutschland und Österreich ist die Gruppe mit Tochtergesellschaften in Halle an der Saale sowie im niederländischen Heerlen aktiv. Des Weiteren besteht eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Aktien der DocMorris AG sind seit dem 6. Juli 2017 an der SIX Swiss Exchange notiert.

Offizielle Webseite: www.zurrosegroup.com