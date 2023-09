Diese beiden BDC-Aktien liefern enorm hohe Dividendenrenditen von 10 Prozent und das über Jahre hinweg. Zeit hier zuzuschlagen und sich ordentlich Cahsflow ins Depot zu holen?

BDCs sind in Deutschland eher unbekannt, auch wenn es sich hierbei um sehr spannende Unternehmen handelt, die in der Regel ihren Anlegern enorm hohe Dividendenrenditen offerieren.

BDCs (Kurzform für Business Development Company) sind dabei konkret Unternehmen, die kleinen und mittleren Firmen Kapital durch direkte Investitionen oder Schuldverschreibungen zur Verfügung stellen, da dies Banken nicht tun. Erträge werden hier einzig durch den Verkauf von Anteilen und Zinsen erzielt, wobei BDCs (wie in der Branche üblich) starke Kredithebel einsetzen.

Jetzt bei diesen beiden BDC-Aktien mit 10 Prozent Dividendenrendite zuschlagen?

Die hohen Dividendenrenditen kommen vor allem durch den sehr regelmäßigen Cashflow bei den Unternehmen zustande und einigen Branchenführern gelingt es die eigene Dividende seit 20 Jahren oder mehr relativ stabil zu halten bzw. teilweise auch zu steigern.

Zwar sind BDCs mit einigen Risiken verbunden, was primär aus den hohen Hebeln die verwendet werden resultiert, allerdings können sie schon als kleine Beimischung im Depot deutlich zum Cashflow beitragen. Grund genug sich also zwei der Marktführer einmal genauer anzusehen:

Ares Capital (Dividendenrendite 10 Prozent / KGV 8,3)

Erster Wert ist dabei die Ares Capital Cooperation, der BDC, welcher mit einer Marktkapitalisierung von 10,8 Milliarden US-Dollar der größte seiner Art ist.

Ares konzentriert sich in seiner Tätigkeit primär auf die Übernahme und Finanzierung mittelständischer Unternehmen, wobei Beteiligungen in den letzten Jahren eher in den Vordergrund gerückt sind. Selbst in der Corona- und Finanzkrise erhielten Anleger hier übrigens Dividende.

BlackRock TCP Capital (Dividendenrendite 11,7 Prozent / KGV 6,3)

Einer der Konkurrenten von Ares ist übrigens BlackRock TCP Capital, ein BDC, welcher vor allem mit Fokus auf Finanzierung sowohl bei kleinen als auch mittleren Unternehmen agiert.

Seit mehr als zehn Jahren haben Anleger, wenn auch mit leichten Schwankungen in der Höhe, regelmäßig ihre Ausschüttung erhalten.

Lesen Sie auch:

Dividenden im September 2023 von bis zu 10,17 Prozent: Diese Aktien schütten bald viel Geld an Sie aus

Oder:

Die spannendsten Aktien mit über 10 Prozent Dividendenrendite