Unternehmensprofil

Vodafone Group PLC ist einer der weltweit größten Telekommunikationsanbieter mit mehr als 500 Millionen Kunden. In vielen europäischen Ländern ist der Konzern Marktführer im Mobilfunkmarkt. Vodafone ist in 30 Ländern durch Direktlieferanten und in über 50 Ländern durch Kooperationspartner vertreten. Das operative Geschäft umfasst Festnetz- und Breitbanddienste sowie insbesondere die Mobilfunkaktivitäten und richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Großunternehmen. Das Geschäft der Gruppe gliedert sich in die geografischen Einheiten Nord- und Mitteleuropa, Südeuropa und AMAP (Afrika, Mittlerer Osten, Asien-Pazifik) sowie Common Functions. Am 31. August 2018 fusionierten Vodafone India und Idea Cellular zur Vodafone Idea Ltd., einem Unternehmen, das zusammen mit der Aditya Birla Group kontrolliert wird. Infolgedessen wird Vodafone India innerhalb der aufgegebenen Geschäftsbereiche und die 45,2%ige Beteiligung an Vodafone Idea nach der Equity-Methode ausgewiesen.

Offizielle Webseite: www.vodafone.com