Diese Jahr war nicht das erfolgreichste für Aktien aus Österreich. Doch genau aus diesem Grund ergeben sich jetzt gute Einstiegsmöglichkeiten, weil viele Papiere niedrige KGVs und sehr hohe Dividenden aufweisen. Und diese Aktien sollten Anleger sich jetzt genauer ansehen.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen Österreich-Aktien

Österreich-Aktien

In der Tabelle sehen Anleger ausgewählte Aktien aus Österreich, die eine hohe Dividende zahlen und im besten Falle noch ein niedriges KGV haben. Dabei haben wir den Österreich-Index ATX untersucht. Das mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis hat nicht überall geklappt, aber etwa bei der Raiffeisen Bank International gibt es mit einem niedrigen KGV von 3,2 jetzt eine gute Einstiegschance. Zudem zahlt die Bank eine hohe Dividendenrendite von 8,90 Prozent.

Und während die Raiffeisen Bank-Aktie im Sommer eine leichte Korrektur durchmachte, so schiebt sich das Papier in einem neuen zaghaften Aufwärtstrend momentan nach oben. Soeben bildete sich ein goldenes Kreuz, weil die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchschnitt. Für Anleger bedeutet dies eine gute Einstiegsgelegenheit. Auch BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro, was ein ordentliches Potenzial verspricht.

Doch auch diese Dividenden-Aktien sollten sich Anleger nicht entgehen lassen:

10,99% Dividendenrendite mit dieser Aktie

Aus der Tabelle sticht natürlich auch die OMV-Aktie hervor. Das Unternehmen, welches vor allem als Tankstellenbetreiber bekannt sein dürfte, zahlt nächstes Jahr rund 11 Prozent Dividendenrendite an Aktionäre aus. Dazu kommt ein recht niedriges KGV von 6,4. Zuletzt musste der Kurs aber einige Rückschläge hinnehmen. Nun könnte sich beim Öl- und Erdgas-Konzern aber der Turnaround andeuten. Der Kurs konnte einen Boden bilden und Anleger können erste Tranchen eröffnen, weil die OMV-Aktie zurück über der 50-Tage-Linie ist. Bei Durchbrechen der 200-Tage-Linie können Anleger dann nachkaufen. So rät auch die BÖRSE ONLINE-Redaktion weiter zum Kauf der OMV-Aktie mit einem Kursziel von 53 Euro.

Anleger sehen also, dass es trotz einer mauen Performance des ATX in diesem Jahr trotzdem sehr gute Aktien aus Österreich mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs gibt. Und wenn Sie weitere solcher Datenauswertungen exklusiv erhalten wollen, dann melden Sie sich jetzt kostenlos zum BÖRSE ONLINE Outperformance-Newsletter an.

