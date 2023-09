Unternehmensprofil

OMV ist das größte börsennotierte Industrieunternehmen Österreichs sowie der führende Erdöl- und Erdgaskonzern in Mittel- und Osteuropa. Der Konzern verfügt in dieser Region über ein effizientes Öl- und Erdgasversorgungssystem sowie über ein umfassendes Tankstellennetz. Das operative Geschäft ist in zwei Segmente gegliedert. "Upstream" umfasst die Suche und Förderung von Öl und Gas in den fünf Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee, Russland sowie Asien-Pazifik. "Downstream" ist zum einen auf den Öl-Sektor (einschl. Petrochemie) fokussiert. Neben den drei Raffinerien in Österreich, Deutschland und Rumänien hält OMV einen 15%-Anteil an ADNOC Refining und Trading JV. Im Gas-Sektor deckt OMV die gesamte Gaswertschöpfungskette vom Bohrloch bis zum Verbrauchspunkt ab. Über ein Gaskraftwerk in Rumänien ist der Konzern zudem im Stromgeschäft tätig. Außerdem ist OMV mit 36 Prozent an Borealis beteiligt, einem der weltweit größten Kunststoffproduzenten.

Offizielle Webseite: www.omv.com