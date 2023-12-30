Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

OMV

%
H T
WKN 874341
ISIN AT0000743059
Börse -
Stand -
OMV Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu OMV

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu OMV

    dpa-AFX News zu OMV

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu OMV

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 25,91 28,43 25,12 34,97 40,21
    Nettogewinn (Mrd) 2,33 2,73 1,52 2,02 1,92
    Gewinn/Aktie 7,29 8,81 3,11 4,25 4,53
    Dividende/Aktie 4,70 4,50 4,40 4,75 5,05
    Rendite (%) 7,39 7,09 9,26 12,72 12,70
    KGV 8,79 7,66 15,28 8,79 8,78
    KUV 0,79 0,72 0,62 0,35 0,32

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    OMV ist das größte börsennotierte Industrieunternehmen Österreichs sowie der führende Erdöl- und Erdgaskonzern in Mittel- und Osteuropa. Der Konzern verfügt in dieser Region über ein effizientes Öl- und Erdgasversorgungssystem sowie über ein umfassendes Tankstellennetz. Das operative Geschäft ist in zwei Segmente gegliedert. "Upstream" umfasst die Suche und Förderung von Öl und Gas in den fünf Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee, Russland sowie Asien-Pazifik. "Downstream" ist zum einen auf den Öl-Sektor (einschl. Petrochemie) fokussiert. Neben den drei Raffinerien in Österreich, Deutschland und Rumänien hält OMV einen 15%-Anteil an ADNOC Refining und Trading JV. Im Gas-Sektor deckt OMV die gesamte Gaswertschöpfungskette vom Bohrloch bis zum Verbrauchspunkt ab. Über ein Gaskraftwerk in Rumänien ist der Konzern zudem im Stromgeschäft tätig. Außerdem ist OMV mit 36 Prozent an Borealis beteiligt, einem der weltweit größten Kunststoffproduzenten.

    Offizielle Webseite: https://www.omv.com

    Aktionärsverteilung