Raiffeisen Bank
Aktuelle Nachrichten zu Raiffeisen Bank
dpa-AFX News zu Raiffeisen Bank
EQS-News: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien (deutsch)
EQS-News: RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen (deutsch)
EQS-News: RBI zum Stand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien nach Ablauf der Annahmefrist am 29. Juli 2026 (deutsch)
EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 27. Juli 2026 (deutsch)
EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 24. Juli 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI und AO Raiffeisenbank (Russland) beabsichtigen Klage gegen Rasperia in Österreich einzureichen (deutsch)
EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 20. Juli 2026 (deutsch)
EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 16. Juli 2026 (deutsch)
EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 13. Juli 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI senkt die Mindestannahmequote im freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien auf mehr als 55% (deutsch)
EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 6. Juli 2026 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|9,03
|8,85
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|2,33
|2,30
|1,62
|1,36
|2,58
|Gewinn/Aktie
|6,90
|6,63
|3,82
|3,19
|6,93
|Dividende/Aktie
|2,29
|1,88
|1,60
|1,10
|1,25
|Rendite (%)
|3,71
|3,11
|4,18
|5,57
|6,70
|KGV
|9,27
|9,75
|10,03
|6,19
|2,69
|KUV
|2,39
|2,38
|1,38
|0,75
|0,68
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Raiffeisen Bank International AG, (RBI), (zuvor Raiffeisen International Bank-Holding, RI) ist mit Zweigniederlassungen in 15 Ländern eine der führenden Corporate- und Retail-Bankengruppen in Zentral- und Osteuropa. Zu den Kunden der RBI, in die die Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) 2010 Teile ihres Geschäfts einbrachte, zählen Konzerne, mittlere und kleine Unternehmen, die öffentliche Hand wie auch Endverbraucher. Das Angebot umfasst Bankdienstleistungen, Unternehmenskredite, Zahlungs- und Abrechungsservices, Einlagen, Handelsfinanzierung, Kontoführung, Kredit- und Kundenkarten, Hypotheken und Leasing. Das operative Geschäft unterteilt die Bank in die sieben Segmente "Zentraleuropa", "Südosteuropa", "Osteuropa" sowie "Group Corporates & Markets" und "Corporate Center". Am 18. März 2017 wurde die Verschmelzung der RZB auf die RBI im Firmenbuch eingetragen.
Offizielle Webseite: https://www.rbinternational.com