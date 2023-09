Unternehmensprofil

Die Raiffeisen Bank International AG, (RBI), (zuvor Raiffeisen International Bank-Holding, RI) ist mit Zweigniederlassungen in 15 Ländern eine der führenden Corporate- und Retail-Bankengruppen in Zentral- und Osteuropa. Zu den Kunden der RBI, in die die Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) 2010 Teile ihres Geschäfts einbrachte, zählen Konzerne, mittlere und kleine Unternehmen, die öffentliche Hand wie auch Endverbraucher. Das Angebot umfasst Bankdienstleistungen, Unternehmenskredite, Zahlungs- und Abrechungsservices, Einlagen, Handelsfinanzierung, Kontoführung, Kredit- und Kundenkarten, Hypotheken und Leasing. Das operative Geschäft unterteilt die Bank in die sieben Segmente "Zentraleuropa", "Südosteuropa", "Osteuropa" sowie "Group Corporates & Markets" und "Corporate Center". Am 18. März 2017 wurde die Verschmelzung der RZB auf die RBI im Firmenbuch eingetragen.

Offizielle Webseite: www.rbinternational.com