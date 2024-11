Hohe Dividenden und niedrige KGVs finden Anleger oft bei Bank-Aktien. Doch durch die Wahl Donald Trumps könnten Finanz-Titel und Bank-Aktien jetzt auch vom Kurs her durch die Decke gehen.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen 12 Bank-Aktien

Bank-Aktien, Dividenden, Dividendenrendite, KGV

Für unsere Auswertung haben wir den Europa-Index Stoxx Europe 600 nach Finanz-Titeln und den S&P 500 nach Bank-Aktien durchforstet. Heraus kam obige Liste bestehend aus denjenigen 12 Aktien, die die beste Kombination aus einer hohen Dividende und einem niedrigen KGV bieten.

Zudem haben wir die Performance seit Jahresbeginn herausgesucht um zu sehen, ob die Aktien sich auch in einem guten Trend befinden. Dies ist wichtig, haben doch vor allem Bank-Aktien und Finanz-Titel in den USA durch Donald Trump jetzt einen Push erhalten. In der Hoffnung, dass er die Branche dereguliert, stiegen viele Aktien.

Doch auf welche Bank-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs sollten Anleger nun setzen?

Bis zu 13,32 Prozent Dividendenrendite bei diesen Finanz-Aktien

Hervor sticht natürlich das polnische Bankhaus Bank Polska Kasa Opieki, welche auch unter den Namen Bank Pekao-Aktie zu finden ist. Hier gibt es nämlich 13,32 Prozent Dividendenrendite und das bei einem günstigen KGV von 5,8. Die Aktie befindet sich aktuell in einem Seitwärtstrend und unter der 200-Tage-Linie, doch sie könnte bald ausbrechen. Anleger warten aber auf den Ausbruch über die 200-Tage-Linie, bevor sie investieren.

Ebenfalls spannend, weil in einem schönen Aufwärtstrend, ist die CaixaBank-Aktie. Die spanische Bank konnte in diesem Jahr bereits um rund 45 Prozent im Kurs zulegen und bietet zeitgleich mit einer Dividendenrendite von 9,71 Prozent und einem KGV von 7,6 eine attraktive Bewertung. Anleger können tranchenweise einsteigen.

Zudem fällt in der Tabelle auf, dass die europäischen Aktien deutlich mehr Dividende bringen, dass die US-Aktien aber eine bessere Performance aufweisen. Hier müssen Anleger einfach für sich entscheiden, was sie präferieren. Einen starken Grund gibt es aber, warum sich jetzt vor allem auch US-Dividenden-Aktien lohnen könnten:

