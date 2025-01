Nach einem insgesamt hervorragenden Börsenjahr 2024 sind Anleger gespannt, was 2025 an den Börsen geht. Einige Analysten prognostizieren schon jetzt weitere Gewinne am Aktienmarkt, es gibt aber ein Problem.



Hinter den Aktienmärkten liegen zwei sehr erfolgreiche Jahre. 2023 stieg der amerikanische Index S&P 500 um 24 Prozent und konnte ein Jahr später sogar um weitere 24 Prozent zulegen. Aber wie geht es jetzt weiter?

Einige Wall Street-Analysten haben ihre Prognosen zur weiteren Entwicklung des Index schon geteilt. Und die Aussichten weichen teilweise stark voneinander ab.



Wall Street insgesamt optimistisch für das Jahr 2025

Insgesamt sehen viele Analysten an der Wall Street gute Chancen, dass der S&P 500 auch im Jahr 2025 weiter steigt – und das sogar zweistellig. Die Experten von UBS und RBC Capital Markets sehen den US-Index am Ende des Jahres bei 6600 Punkten, was einem Upside von ungefähr 11,5 Prozent entspricht. Die Bank of Amerika prognostiziert sogar ein Kurswachstum von 12,6 Prozent auf 6666 Punkte und Evercore ISI legt mit 6800 Punkten und einem damit verbundenen Upside von 15 Prozent noch einen drauf.



Damit sind wir aber immer noch nicht bei den größten Optimisten angekommen. Die Deutsche Bank sieht den Index nach den nächsten zwölf Monaten bei einem Plus von um die 18 Prozent, während die Experten von Oppenheimer mit 7100 Zählern und einem möglichen Wachstum von 20 Prozent an vorderster Rendite-Front unterwegs sind. Ein solches Szenario ist aber nur denkbar, wenn die Inflation zurückgeht, Zinsen fallen und Trendthemen wie KI weitere Kursfantasien wecken. Und selbst dann dürften Anleger schon jetzt ein Haar in der Suppe sehen.



Verliert der Bullenmarkt an Momentum

Alle der bisher aufgezählten Prognosen gehen zwar von einem zweistelligen Wachstum des S&P 500 für 2025 aus, keine Expertenstimme traut dem Index aber ein ähnliches Wachstum zu wie noch im letzten oder vorletzten Jahr. Zudem können bestimmte Ereignisse wie ein Wiedererstarken der Inflation die Börsen auch ganz schnell in die falsche Richtung drücken.

Deswegen haben viele Analystenhäuser auch pessimistische Szenarien in der Schublade, bei denen der S&P 500 am Ende des Jahres sogar unter dem aktuellen Level stehen könnte. Den genauen Verlauf an den Aktienmärkten kann natürlich niemand voraussagen, die ersten Prognosen sprechen aber dafür, dass es 2025 an den Börsen durchaus wild zugehen könnte.



