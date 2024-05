Wir haben sie: Die besten ETFs und Fonds des Jahres 2024 - bis hierhin. Immerhin sind bei den besten Produkten bereits 40 Prozent Gewinn in rund 4 Monaten herausgesprungen. Auf welche ETFs und Fonds Anleger jetzt noch für enormes Kurspotenzial setzen können. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die besten Fonds und ETFs der Welt seit Jahresanfang

Fonds und ETFs

In unserer Auswertung sehen Anleger, dass etwa der Fonds BNPP Turkey Equity C (ISIN: LU0823433429) der beste Fonds des bisherigen Börsenjahres ist. Allgemein befinden sich Türkei-Investments ganz an der Spitze. Anleger beachten aber, dass dies auch mit einer gehörigen Portion Inflation in der Türkei zu tun hat. Ob die starke Kursentwicklung bei Türkei-Investments so weitergeht, bleibt abzuwarten.

Nach den Türkei-Produkten folgen dann der MUL Amundi MSCI Semic UETF A (ISIN: LU1900066033) und der IncoM Invesco EURO STOXX O A (IE00B3Q19T94). Beides sind ETFs und der erste setzt auf Taiwan-Aktien und brachte bislang 32,5 Prozent Rendite in 2024. Der Amundi-ETF setzt dann auf Finanzaktien und brachte bislang 26,4 Prozent Rendite in 2024.

Doch auf welche Fonds und ETFs sollten Anleger dann jetzt für den weiteren Jahresverlauf setzen?

Enormes Kurspotenzial winkt bei diesen Fonds und ETFs

Welche Aktien und welche Börsen weitersteigen werden, das weiß man aktuell natürlich noch nicht genau. Doch folgende drei Produkte erscheinen aussichtsreich. Und der erste ETF ist direkt der Finaz-Werte-ETF von oben. Denn der IncoM Invesco EURO STOXX O A zeigte bislang eine überzeugende Performance und Finanz-Aktien befinden sich in einem klaren Aufwärtstrend. Zu den größten Positionen zählen aktuell die französische Bank BNP Paribas (12,51 Prozent Anteil am Fonds), gefolgt von der Unicredit mit 11,09 Prozent und der Intesa Sanpaolo mit 10,4 Prozent Anteil. Auch die Deutsche Bank-Aktie befindet sich unter den Top-Positionen. Der Fonds arbeitet thesaurierend, kostet 0,30 Prozent pro Jahr und ist swap-basiert.

Ebenfalls spannend ist der Earth Exploration Fd UI €R mit der ISIN: DE000A0J3UF6. Dieser Fonds, der in Deutschland aufgelegt ist, hat derweil Aktien im Portfolio, die Anleger so wohl nur schwer finden oder kaufen können. So schreibt die Fondsgesellschaft zur Anlagestrategie: "Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Sondervermögens im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus dem Segment der Rohstoffverarbeitung sowie aus dem Bereich der Ausrüstungsindustrie bzw. der Erbringung von Serviceleistungen für Rohstofffirmen einen Bestandteil des Sondervermögens darstellen." Dieser Fonds ist dabei etwas riskanter, könnte sich aber aufgrund der Spezialisierung als kleine Beimischung im Depot lohnen. Der Fonds kostet 2,33 Prozent Gebühren pro Jahr, arbeitet thesaurierend und lautet auf Euro.

Das dritte Produkt ist ebenfalls ein Fonds, auch wenn Anleger diesen Markt durchaus auch mit einem ETF abdecken könnten. Hier geht es um Schwellenländer-Aktien. Seit die chinesische Börse wieder zulegt, gibt es dort einen Turnaround. Der FAST EM Fund A€h mit der ISIN: LU0688698975 legte im Verlauf diesen Jahres bereits um 22,05 Prozent zu und dürfte noch weiteres Potenzial haben. Zu den Top-Positionen des Schwellenländer-Fonds gehören aktuell die TSMC-Aktie (10,0 Prozent Anteil), Naspers (5,0 Prozent) und die Kaspi-Aktie mit 4,8 Prozent Anteil. Dabei lautet der Fonds auf Euro und ist thesaurierend. Auch hier gibt es noch Potenzial, Anleger können alternativ aber auch auf einen MSCI Emerging Markets ETF setzen.

So sehen Anleger, dass Fonds und ETFs aktuell auch gut laufen. Bei der Auswahl schaut man sich die Produkte immer nochmal gut an. Wer auf die richtigen Fonds und ETFs setzt, der kann auch im weiteren Jahresverlauf noch gute Gewinne einfahren.

