Sollten Anleger jetzt einsteigen? Diese Aktie begeistert die Star-Investorin Cathie Wood 2025 und sie schlägt immer wieder zu. Das Besondere: Auch Analysten sehen enormes Potenzial.

Wenn sich eine Investorin mit disruptiven Technologien auskennt, dann ist es Cathie Wood. Die 69-jährige Gründerin und CEO von ARK Invest ist bekannt dafür, frühzeitig auf Unternehmen zu setzen, deren Geschäftsmodelle das Potenzial haben, ganze Branchen zu revolutionieren.

Ihr Fokus liegt dabei auf zukunftsweisenden Bereichen wie Künstlicher Intelligenz, Robotik, Blockchain oder Biotechnologie. Die Strategie ist risikoreich, doch wer richtig liegt, kann außergewöhnliche Renditen erzielen – das hat Wood in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen.

Biotechnologie mit Nobelpreis: Die CRISPR-Revolution

Eine Aktie hat es ihr 2025 ganz besonders angetan: CRISPR Therapeutics. Schon seit Monaten kauft Cathie Wood diese Aktie immer wieder nach – und allein am 20. März sicherte sie sich über 84.000 weitere Anteile für ihren Flaggschiff-ETF ARK Innovation. Das Unternehmen ist kein unbeschriebenes Blatt. Mitbegründet wurde es von der Wissenschaftlerin Emmanuelle Charpentier, die 2020 gemeinsam mit Jennifer Doudna den Nobelpreis für Chemie erhielt – für die Entwicklung der bahnbrechenden CRISPR/Cas9-Genschere. Diese Technologie ermöglicht die gezielte Bearbeitung von DNA und gilt als Meilenstein in der Biomedizin.

CRISPR Therapeutics ist längst nicht mehr nur ein Forschungsunternehmen. Mit Casgevy, einem gemeinsam mit Vertex Pharmaceuticals entwickelten Medikament, hat das Unternehmen bereits ein zugelassenes Produkt auf dem Markt. Casgevy kommt bei der Behandlung von transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie und Sichelzellanämie zum Einsatz und ist bereits in bestimmten Ländern zugelassen. Neben diesem Meilenstein hat CRISPR Therapeutics mehrere weitere vielversprechende Projekte in der Pipeline – darunter Anwendungen in der Onkologie und bei seltenen Erbkrankheiten.





Aktie mit Kurspotenzial – aber auch Risiken

Trotz der vielversprechenden Aussichten ist die Aktie von CRISPR Therapeutics aktuell noch ein spekulatives Investment. Das Unternehmen ist bisher nicht profitabel, und die Kursentwicklung im laufenden Jahr ist mit rund null Prozent bislang verhalten. Auf Sicht von zwölf Monaten steht außerdem ein Minus von knapp 45 Prozent zu Buche. Die Bewertung basiert stark auf zukünftigen Erfolgen – sollte ein weiteres Medikament die Zulassung erhalten, könnte das den Kurs massiv beflügeln. Laut Precedence Research wird der globale Markt für CRISPR-Technologien bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16,9 Prozent erwartet.

Technisch zeigt sich ebenfalls ein interessantes Bild: Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) liegt bei minus 0,63, was aus technischer Sicht auf eine Kaufgelegenheit hinweisen könnte. Auch fundamental ist die Mehrheit der Analysten positiv gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 72 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von rund 75 entspricht. Besonders optimistisch zeigt sich Truist Financial: Die Analysten erhöhten ihr Kursziel zuletzt von 100 auf 120 US-Dollar – und sehen damit ein maximales Kurspotenzial von bis zu 194.





Fazit CRISPR Therapeutics ist kein Selbstläufer – aber eine Aktie mit echtem Zukunftspotenzial. Die Technologie ist revolutionär, die Wissenschaft dahinter wurde mit dem Nobelpreis ausgezeichnet und das Unternehmen steht mit Casgevy bereits in der realen medizinischen Anwendung. Cathie Wood zeigt sich überzeugt und kauft immer wieder nach. Wer frühzeitig bei der nächsten Biotech-Revolution dabei sein möchte und bereit ist, gewisse Risiken zu tragen, könnte hier einen spannenden Kandidaten für sein Depot gefunden haben.

Lesen Sie auch: Tech-Aktien unter Druck – aber nicht mehr lange? Goldman Sachs macht Anlegern Hoffnung

Oder: Kommt jetzt das große Comeback der Börsenkurse? Goldman Sachs verrät die Antwort

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CRISPR Therapeutics.