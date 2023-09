Die unverwüstlichen Aktien zeichnen sich dadurch aus, dass sie so gut wie immer steigen und in jeder Marktlage gewinnen können. Dabei zeigt sich, dass keine Aktie besser ist als Microsoft und Alphabet. Doch welche Aktie kann es mit Allianz, Apple und LVMH aufnehmen? In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index befinden sich 30 Aktien, die unserer Meinung nach in jedes Depot gehören. Doch wie werden diese Aktien von den Analysten bei Bloomberg ganz unabhängig bewertet? Wie in unserem Traditionsartikel Kaufen oder verkaufen? So bewerten die Analysten alle 40 Dax-Aktien nehmen wir die Aktien wie Allianz, Apple, Walmart, Berkshire Hathaway oder Alphabet ganz genau unter die Lupe:

Die Unverwüstlichen Aktien

Aktien für die Ewigkeit-Rating für KW 39:

Mit Microsoft und Alphabet kann es kaum eine andere Aktie aufnehmen. Beide konnten sich noch weiter von der Konkurrenz distanzieren und führen das Feld der unverwüstlichen Aktien an. Microsoft verbesserte sein Konsensrating bei den Analysten bei Bloomberg von 4,70 auf 4,74 und nähert sich damit immer weiter dem perfekten Rating von 5,0. Alphabet bleibt zwar bei einer Bewertung aller Analysten, die Bloomberg aggregiert bei einem Wert von 4,69. Doch der Abstand zum Drittplatzierten Walmart (4,56) vergrößert sich. In der Vorwoche war nämlich noch LVMH mit 4,63 auf dem dritten Platz gewesen, doch der französische Luxus-Konzern verschlechterte sich auf 4,51. Damit ist LVMH auf Platz 5 abgerutscht.

Allerdings bleibt Linde sehr stark. Zwar verringert sich das Konsensrating marginal von 4,57 auf 4,56. Doch dabei kann der dröge Gase-Spezialist sogar mit der Performance und auch in Sachen Einschätzung der Analysten mit den schillernden Unternehmen von Microsoft, Alphabet mithalten und hat sogar deutlich bessere Aussichten als LVMH, Allianz oder gar Apple. Außerdem interessant für deutsche Anleger: Mercedes verbleibt auf Rang 6 und behält auch das Rating von 4,44.

Auch Apple und Allianz können Microsoft und Alphabet aktuell vom Konsensrating her nichts anhaben. Sie bleiben im trüben Mittelfeld der Tabelle stecken. Auch hier zeigt sich, dass Linde aktuell mehr Stärke besitzt als viele andere große Aktien.

Die Schlusslichter bilden weiterhin Shimano, Kellogg, Church & Dwight und General Mills. Dabei konnter der Nahrungsmittelkonzern General Mills die rote Laterne wieder abgeben und sich von 3,00 wieder auf 3,17 und einen drittletzten platz vorarbeiten. Weiter abgerutscht ist hingegen McCormick. Das Geschmackverstärker-Unternehmen rutschte von 3,27 auf 3,24 und einen Platz ab.

Aktien für die Ewigkeit wie Allianz, Mercedes, Microsoft oder Berkshire Hathaway sind gut fürs Depot

Grundsätzlich fällt auf, dass die meisten Aktien sehr wohlwollend von den Analysten bewertet werden. Denn das Konsensrating bezieht alle Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen der Analysten mit ein. Eine 5,0 wäre das perfekte Ergebnis, weil dann alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Bei 1,00 würden alle zu Verkauf raten.



Grundsätzlich fällt auf, dass die meisten Aktien sehr wohlwollend von den Analysten bewertet werden. Denn das Konsensrating bezieht alle Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen der Analysten mit ein. Eine 5,0 wäre das perfekte Ergebnis, weil dann alle Analysten zum Kauf der Aktie raten. Bei 1,00 würden alle zu Verkauf raten.



