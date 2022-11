Die Aktienexperten von Morningstar haben sich die neuen Warren Buffett-Aktien genau angeschaut und haben drei Favoriten. Und nein, es geht heute nicht um die Berkshire Hathaway-Aktie.

Im dritten Quartal kaufte Warren Buffett mit Berkshire Hathaway einige neue Aktien. Drei davon finden die Aktienanalysten von Morningstar ganz besonders vielversprechend. Was sie zu den Aktien sagen und was das für Anleger bedeutet.

Taiwan Semiconductor mit hohem Kursziel

Das Magazin thestreet.com sammelte die Aktienanalysten von Morningstar zu den neuen Warren Buffett-Aktien. Als erstes fällt natürlich der große Kauf der Chip-Aktie Taiwan Semiconductor auf.

Diese Aktie empfiehlt auch der Morningstar Analyst Phelix Lee. Er attestiert TSMC einen Burggraben und rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 133 Dollar. Aktuell befindet sich TSCM bei rund 82 Dollar. „Das Unternehmen hat lange davon profitiert, dass Halbleiterfirmen auf der ganzen Welt von integrierten Geräteherstellern zu fabless [fabrikationslosen] Designern übergegangen sind“, schrieb Lee.

Für Lee wird die TSMC-Aktie als ein großer Player der Branche von der aktuellen Konsolidierung profitieren.

Paramount Global und RH als Geheimtipps der Warren Buffett-Aktien

Doch die Experten von Morningstar finden auch die weiteren Käufe von Warren Buffett spannend. Denn Analyst Neil Macker sieht bei Paramount Global die Möglichkeit einer Verdopplung. Auch hier gebe es einen Burggraben und die Paramount Global-Aktie könnte sich von aktuell etwa 20 Dollar auf 45 Dollar mehr als verdoppeln, so der Analyst. Dazu sagt er: „Durch die Wiedervereinigung von Viacom und CBS gegründet, leitet das umbenannte Paramount einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aus dem CBS-Rundfunknetz, einem wertvollen Portfolio von Kabelnetzen mit weltweiter Übertragung, Produktionsstudios und einer jetzt umfangreicheren Inhaltsbibliothek ab." So empfiehlt Morningstar die neue Warren Buffett Aktie Paramount Global zum Kauf.

Und auch bei der dritten Aktie im Bunde, die RH-Aktie (Restoration Hardware) wird von Morningstar zum Kauf empfohlen. Analyst Jaime Katz rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 383 Dollar. Aktuell steht die RH-Aktie bei 278 Dollar. Dazu schreibt Jamie Katz: „RH hat in den letzten Jahren Anteile am fragmentierten Markt für Heimtextilien gewonnen und differenzierte Angebote von spezialisierten globalen Handwerkern kuratiert." Außerdem fügt sie hinzu: „Das Unternehmen hat seine Markenbekanntheit erweitert, indem es in unterversorgte Kategorien wie Modern, Teen und Hospitality expandiert hat, in denen nur wenige Konkurrenten Größe haben.“

Fazit zu den Warren Buffett-Aktien

Wenn Anleger also nicht nur auf Berkshire Hathaway setzen wollen, können sie sich die neuen Aktien von Warren Buffett genauer ansehen. TSMC kennt man sicherlich noch, aber Paramount Global und RH haben bestimmt nicht alle Anleger auf dem Schirm. Zudem bestätigt auch Morningstar mit seinen Analysten, dass sich diese Aktien zum Kauf eignen.