Die Zinsen steigen, die Inflation steigt – nur das eigene Depot nicht, das fällt zumeist. Doch jetzt aus den Aktien raus, ist keine wirkliche Option. Können hier vielleicht Dividendenaktien das Mittel der Wahl sein, um Inflation und unruhigen Zeiten zu trotzen? Von Johann Werther

Dividendenaktien vs. Anleihen

Seit Beginn der Krise am Aktienmarkt und steigenden Zinsen werden Anleihen für viele Menschen interessanter. Inzwischen bringt eine zehnjährige amerikanische Staatsanleihe immerhin mehr als 3,5 Prozent an Zinsen pro Jahr und hat eine ganz andere Risikostruktur als Anleihen. Allerdings liegt die Inflation bei 8 Prozent, was eine Anleihe mit einem Zins von 3,5 Prozent gleich wieder etwas magerer aussehen lässt. Viel interessanter dagegen könnten Dividendenaktien sein. Mag hier auch die Ausschüttung unter 9 Prozent liegen, so stehen hinter den Aktien meist solide Geschäftsmodelle, die nicht nur ihre Dividenden steigern, sondern Anleger auch zumeist schwankungsarm durch die Krise führen. Außerdem sind diese Papiere nicht wie Anleihen auf einen Zinskupon limitiert, da sie erhebliches Upside bei einer Erholung des Aktienmarktes bieten. Darum hier drei Dividendenaktien, welche sicherlich einen genaueren Blick lohnen können:

Phillip Morris

Als Erstes auf der Liste steht der Tabak-Konzern Phillip Morris, der schon seit mehr als 100 Jahren am Markt ist. Mit den wichtigsten Zigarettenmarken der Welt und 20 Prozent Marktanteil ist das Unternehmen eine mehr als solide Größe im Basiskonsumsektor. Zu dem sehr einträglichen Geschäft mit der Sucht gibt es hier noch Potenzial durch neu entstehende Sparten wie Gesundheit, Medizintechnik und Rauchersatzprodukte.

Dazu gibt es noch eine saftige Dividendenrendite von fünf Prozent. Gerade die Ausschüttung dürfte Anlegern in Inflationszeiten mehr als gefallen, da diese sukzessive Jahr um Jahr erhöht wird. Während Aktionäre im Jahr 2012 noch 3,16 US-Dollar pro Aktie erhielten, gibt es nun 5,02 US-Dollar, was die Teuerungsrate mehr als Ausgleichen sollte.

Tractor Supply

Doch wem das Rauchgeschäft nicht langweilig genug ist, der kann einen Blick auf den US-Einzelhändler Tractor Supply werfen. Dieser vor allem in ländlichen Regionen vertretene Großmarkt vertreibt primär Maschinenteile, Saatgut und Waffen an Landwirte und Jäger.

Auch hier gibt es seit mehr als zehn Jahren deutliche Steigerungen. Während Aktionäre in 2012 noch 72 Cent pro Anteil erhielten, gab es in diesem Jahr 2,76 US-Dollar, was einer Steigerung von mehr als 300 Prozent entspricht.

Microsoft

Doch einer der stärksten Dividendenwachstumswerte verbirgt sich im Software-Konzern Microsoft, die erst kürzlich eine Dividendensteigerung von etwa zehn Prozent proklamierten. Zwar ist die Dividende bei einem der größten Unternehmen der Welt von der Renditeseite her noch gering, allerdings können sich Anleger, die ein paar Jahre dabei bleiben, tatsächlich einen sehr hohen Strom an Dividenden aufbauen.

So zahlte das Unternehmen seinen Aktionären im Jahr 2012 83 Cent an Dividende, während wir inzwischen bei 2,54 US-Dollar angekommen sind. Wer also schon seit 2012 dabei ist, darf sich nicht nur über massive Kursgewinne freuen, sondern auch über eine persönliche Dividendenrendite auf den Einstandskurs von mehr als zehn Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Philip Morris International