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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Tractor Supply Company

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WKN 889826
ISIN US8923561067
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 16,61 15,95 15,52 14,88 14,56
    Nettogewinn (Mrd) 1,05 1,01 1,10 1,10 1,11
    Gewinn/Aktie 2,05 1,87 0,92 2,05 10,15
    Dividende/Aktie 1,03 0,97 0,92 0,88 4,12
    Rendite (%) 3,34 3,14 1,79 1,66 9,58
    KGV 14,97 15,93 55,86 25,88 4,24
    KUV 0,95 1,01 1,75 1,90 1,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Tractor Supply Co. ist der bedeutendste Händler von Produkten im Wesentlichen für Freizeit-Farmer und -Rancher in den USA. In 49 Bundesstaaten ist die Gesellschaft mit insgesamt mehr als 2.100 Filialen vertreten, die unter den Namen Tractor Supply, Del`s und Petsense betrieben werden. Dort kann der gesamte Bedarf für die Lebensführung ihrer Kundschaft gedeckt werden. Zum Angebotsportfolio gehört ein breites Sortiment an Produkten für Pferde und Haustiere, Haushaltswaren, Werkzeuge und Nutzfahrzeuge sowie Arbeits- und Freizeit-Bekleidung und -Schuhe. Darüber hinaus ist der Konzern auf den Gebieten Wartung und Instandhaltung aktiv.

    Offizielle Webseite: https://www.tractorsupply.com

    Aktionärsverteilung