Die Aktie der Deutschen Telekom schob sich auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2001. Zuletzt beflügelten starke Zahlen und die geplante Dividendenerhöhung. Das Momentum will Konzernchef Tim Höttges beibehalten.

Tragende Säule soll das starke Mobilfunkgeschäft in den USA sein. Neuen Schwung verspricht sich Höttges dabei von einem Strategiewechsel. Im vergangenen Jahr übernahm T-Mobile US gemeinsam mit dem Finanzinvestor EQT den regionalen Glasfaseranbieter Lumos. Die Telekom will somit in den USA nicht nur Glasfaserangebote von anderen Anbietern vertreiben, sondern Kunden künftig auch selbst entsprechende Produkte anbieten.

Deutsche-Telekom-Aktie: So hohe Kurschancen sind jetzt drin

Dazu wird das Netz in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut. In Europa weiten die Bonner 2025 ihr KI-Angebot aus. Auf der diesjährigen Mobilfunkmesse in Barcelona stellte die Deutsche Telekom unter anderem ihr KI-Phone vor.

Es soll im zweiten Halbjahr auf den Markt kommen. Mithilfe der KI-Suchmaschine Perplexity kann das Gerät Anrufe tätigen, E-Mails verfassen, Kalendereinträge vornehmen und zahlreiche weitere Aufgaben erledigen. Das Besondere: Nutzer müssen nicht mehr auf verschiedene Anwendungen zugreifen, da der KI-Assistent diese im Hintergrund steuert. Zudem sollen KI-Funktionen in Magentaprodukte und T-Systems integriert werden. Ein Kursziel von 45 Euro bietet jetzt 36 Prozent Luft nach oben.

