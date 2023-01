Die US-Mobiltochter T-Mobile US ist die wichtigste Beteiligung der Deutschen Telekom. Nun ist T-Mobile US Opfer eines großen Cyberangriffs geworden. Von Matthias Fischer



Wie die Börsen-Zeitung“ berichtet, die sich auf eine Mitteilung der US-Aufsichtsbehörde SEC bezieht, sind von dem Angriff 37 Millionen Kunden betroffen. Bezahldaten oder Passwörter von Kunden seien den Angaben zufolge nicht zugänglich gewesen. „Über die Schnittstelle könnten jedoch Namen, Rechnungsadressen, E-Mails, Telefonnummer, Geburtsdaten oder auch Vertragsdaten abgerufen worden sein“ so die „Börsen-Zeitung“.

Für T-Mobile US ist das bereits der zweite schwere Cyberangriff. Im August 2021 war das Unternehmen schon einer Attacke ausgesetzt gewesen, von der Millionen Kunden betroffen waren. Die Betroffenen reichten eine Sammelklage ein und erhielten insgesamt 350 Millionen Dollar. Durch die neuerliche Attacke könnte T-Mobile US erneut von einer Klageawelle betroffen sein, die viel kosten könnte. Die Aktie der Deutschen Telekom, die von Anlegern auch wegen ihrer hohen Dividende geschätzt wird, zeigt sich allerdings davon ziemlich unbeeindruckt und liegt derzeit in einem Aufwärtstrend.



Übrigens: Diese deutsche Aktie weist ein sehr niedriges KGV auf.