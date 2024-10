Diese Aktien möchte man im Depot haben. Wir haben nämlich 10 Werte herausgesucht, die in den vergangenen 20 Jahren praktisch immer performt haben. Um welche bekannten Aktien es sich handelt und welche besonderen Papiere Anleger ins Depot aufnehmen sollten.

Das wünscht sich doch jeder Anleger: Aktien, die man sich einfach ins Depot legen kann und die selbst nachts während dem Schlafen Geld für einen verdienen. Um diesen Traum zu verwirklichen, haben wir 10 Aktien herausgesucht, die in den vergangenen 20 Jahren quasi immer gestiegen sind. Klar, es kann mal zu kleinen Rücksetzern gekommen sein, doch unter dem strich reichen die Renditen in den vergangenen 20 Jahren von 11 Prozent im Jahr bis zu 42 Prozent. Das Schöne dabei: Wir haben sowohl Aktien in der Liste, die auch Sie im Portfolio haben könnten, aber auch zwei oder drei bislang eher unbekanntere Aktien.

Bis zu 42 Prozent im Jahr: Diese Aktien performen fast immer

Aktien, die immer performen

Hinweis: Wenn Sie die stärksten 5 dieser Aktien mit einer Rendite von 42 Prozent pro Jahr in den vergangenen 20 Jahren erfahren wollen, dann schauen Sie sich jetzt unser neues Video an.

Und so sehen Anleger, dass es wirklich brutal gute Aktien über die vergangenen 20 Jahre gab. Zwar sind die meisten dieser Aktien vom KGV her teuer, doch das spielt in diesem Fall eine eher untergeordnete Rolle. Denn wenn Aktien so beliebt sind, dass sie immer gekauft werden, dann ergibt sich meistens gar keine so starke Unterbewertung. So sehen wir etwa bei der Deutschen Börse, dass sie in den vergangenen 20 Jahren inklusive reinvestierter Dividenden jedes Jahr im Schnitt um 15,80 Prozent zulegte. Dabei ist das KGV mit 19,8 sogar moderat ausgefallen und die Dividendenrendite von 2,01 Prozent kann sich auch sehen lassen.

Insgesamt kann es natürlich mal sein, dass auch diese Aktien einen Rücksetzer haben. Wir behaupten nicht, dass diese Aktien einfach nur immer steigen und nicht auch mal im Minus sind. Das Besondere bei dieser Auswahl ist allerdings, dass sie sich immer wieder aufraffen können und jedes Mal neue Rekordhochs bilden. So wie auch diese besondere Aktie:

4.000 Prozent in 20 Jahren - Mit dieser Aktie

Tatsächlich schaffte es die eher unbekannte Aktie von Autozone, in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 4.000 Prozent Rendite zu bringen. Pro Jahr waren das dann 20,4 Prozent. Dabei gab es aber auch Kurseinbrüche bei der Autozone-Aktie: So gab es einen 40 Prozent Crash während der Finanzkrise 2008, einen weiteren Crash 2018 von ebenfalls 40 Prozent und während der Corona-Krise gab das Papier sogar mal 48 Prozent zeitweise nach. Doch kein Problem: Langfristig erholte sich die Aktie immer wieder, bildete immer wieder neue Allzeithochs und performt somit immer.

Dabei hat sich das US-Unternehmen, wie der Name schon sagt, auf Autos und Autozubehör spezialisiert. Das Unternehmen bietet verschiedenste Produkte für Pkw, Geländewagen, Transporter und Kleinlaster an, inklusive neuer und wiederaufbereiteter Kfz-Teile, Pflegeutensilien und Zubehör. Dabei liefert Autozone Teile und andere Produkten an lokale, regionale und nationale Reparaturwerkstätten, Autohäuser, Tankstellen und Abnehmer aus dem öffentlichen Sektor bereitstellt.

Die Autozone-Aktie ist mit einem KGV von 20 dabei nicht zu teuer, eine Dividende gibt es allerdings nicht. Analysten sehen zwar mit 4,5 Prozent Kurspotenzial zwar nicht mehr allzu viel Luft nach oben, doch dies ist bei Aktien, die einfach immer performen, oft der Fall. Anleger steigen per Sparplan oder tranchenweise ein.

Welche Aktien, die einfach immer performen, Sie sonst nicht verpassen dürfen, erfahren Sie hier.



Und lesen Sie danach auch: Was passiert danach? "Bis zu diesem bestimmten Tag bin ich bullisch für Aktien", sagt Börsen-Experte