Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und der erste Advent ist bereits vor bei: Das heißt, das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren. Vor allem diese Aktien sollten sich Anleger deshalb genauer anschauen, denn Sie gehören zu den größten Profiteuren dieser Saison.

Bei rund 310 Euro pro Person liegt das durchschnittliche Geschenkbudget in Deutschland im Jahr 2023 - dies bedeutet nicht nur einen Berg an Geschenken, sondern auch eine Sonderkonjunktur für die Wirtschaft, denn das Weihnachtsgeschäft bleibt eines der wichtigsten für den Handel.

Diese Titel profitieren ganz besonders von einem frohen Fest

Dementsprechend lohnt es sich jetzt für Anleger einen Blick auf diejenigen Aktien zu werfen, die besonders von einem frohen Fest profitieren. Diese fünf Titel könnten dabei interessant sein:

The Children’s Place (KGV: 19,1)

Erster Wert ist dabei der amerikanische Einzelhändler The Children’s Place. Dieser verkauft vor allem Bekleidung für Kinder und Heranwachsende. Nach einer globalen Expansion ist man inzwischen fast weltweit tätig. Wenn sich die Nachkömmlinge also am Weihnachtsabend eher wenig über neue Socken oder Shirts freuen, dann hat es vermutlich zuvor in der Kasse von The Children’s Place geklingelt.

Williams-Sonoma (KGV: 12,8)

Interessant könnte im Vorfeld eines frohen Festes aber schon die Aktie von Williams-Sonoma sein. Der größte E-Commerce-Händler in den USA für Einrichtungsgegenstände verkauft besonders im Vorfeld des Weihnachtsfestes große Mengen an Dekoration und Christbaumschmuck.

Walmart (KGV: 24,1)

Dagegen steht keine Aktie so gut für den übermäßigen Konsum an Weihnachten wie Walmart. Der amerikanische Einzelhändler mit seiner unglaublich breiten Angebotsvielfalt macht besonders im Vorfeld des Festes hohe Umsätze, wenn sich Kunden mit allem eindecken, was vor allem der Magen begehrt.

Amazon (KGV: 54,8)

Am Ende des Tages stammen die meisten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum aber von einem Unternehmen: Amazon. Denn auch der größte E-Commerceanbieter der Welt hat zum Weihnachtsfest Hochkonjunktur.

Signet Jewelers (KGV: 8,9)

Die aber wohl mit Abstand perfekteste Weihnachtsaktie ist Signet Jewelers, ein Verkäufer von Schmuck und Edelsteinen aller Preisklassen. Besonders rund um das Fest der Liebe boomt hier das Geschäft.

Lesen Sie auch:

Warren Buffett verkauft diese zwei Dividenden-Giganten und Bill Gates greift zu – welcher Milliardär hat Recht?

Oder:

Paukenschlag: Deutsche Online-Bank vor dem Aus – Kunden müssen jetzt schnell handeln