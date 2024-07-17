Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Analog Devices

%
H T
WKN 862485
ISIN US0326541051
Börse -
Stand -
Analog Devices Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Analog Devices

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Analog Devices

    dpa-AFX News zu Analog Devices

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Analog Devices

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 17,16 14,81 11,02 9,43 12,31
    Nettogewinn (Mrd) 7,28 6,07 2,27 1,64 3,31
    Gewinn/Aktie 12,24 9,49 4,59 3,30 6,60
    Dividende/Aktie 4,76 4,30 3,89 3,62 3,34
    Rendite (%) 1,30 1,17 1,66 1,62 2,08
    KGV 24,39 29,55 51,01 67,61 24,33
    KUV 10,34 12,10 10,45 11,75 6,48

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Analog Devices Inc. ist ein führender Entwickler und Produzent von integrierten Schaltkreisen sowie Produkten der Signalverarbeitungstechnik, die z.B. in Autos, Krankenhäusern, Netzwerkgeräten, Kameras usw. zentrale Aufgaben wie Berechnungen erledigen. Das Unternehmen gliedert die Aktivitäten einerseits nach Endmärkten in "Industrial", "Automotive", "Consumer" und "Communications". Anderseits erfolgt die Segmentierung produktbezogen in "Converters", "Amplifiers/Radio frequency", "Other analog", "Power management & reference" und Digital signal processing.

    Offizielle Webseite: https://www.analog.com

    Aktionärsverteilung