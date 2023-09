Unternehmensprofil

Analog Devices Inc. ist ein führender Entwickler und Produzent von integrierten Schaltkreisen sowie Produkten der Signalverarbeitungstechnik, die z.B. in Autos, Krankenhäusern, Netzwerkgeräten, Kameras usw. zentrale Aufgaben wie Berechnungen erledigen. Das Unternehmen gliedert die Aktivitäten einerseits nach Endmärkten in "Industrial", "Automotive", "Consumer" und "Communications". Anderseits erfolgt die Segmentierung produktbezogen in "Converters", "Amplifiers/Radio frequency", "Other analog", "Power management & reference" und Digital signal processing.

Offizielle Webseite: www.analog.com