Noch in der kommenden Woche saftige Ausschüttungen sichern? Das geht mit diesen sechs Hochdividendenaktien mit bis zu 14,8 Prozent Ausschüttungsrendite, denn sie gehen in den nächsten Tagen Ex-Dividende.

Hat ein Wert seinen Ex-Dividendentag so werden die Anleger, die die Aktie an diesem Tag halten, wenig später mit der Auszahlung der vorher proklamierte Ausschüttung belohnt. Allerdings muss sich der Wert an genau diesem Tag im Portfolio befinden, ansonsten besteht kein Anspruch auf eine Zahlung.

Wer sich in der kommenden Woche das Anrecht auf hohe Ausschüttungen sichern will, der sollte einen Blick auf diese sechs Aktien werfen:

6 Hochdividendenaktien mit bis zu 14,8 Prozent Ausschüttungsrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

AGNC Invest – Ex-Dividende: 30.01.2024 – Dividendenrendite: 14,8 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 30.01.2024 – Dividendenrendite: 11,4 Prozent

Kinder Morgan – Ex-Dividende: 30.01.2024 – Dividendenrendite: 6,6 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 31.01.2024 – Dividendenrendite: 5,5 Prozent

PayPoint – Ex-Dividende: 01.02.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Telia Company – Ex-Dividende: 01.02.2024 – Dividendenrendite: 8,8 Prozent

Besonders lohnt sich ein Blick diese Woche auf die dividendenstarken REITs AGNC Invest und Realty Income, die beide im amerikanischen Immobiliensektor aktiv sind. Während Realty den Fokus klar auf Einzelhandelsimmobilien legt, konzentriert sich AGNC auf das Investment in besicherte Hypotheken von halbstaatlichen und staatlichen Unternehmen.

Einen Blick wert könnte die Telia Company aus Schweden sein. Das Unternehmen mit 10 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung ist ein skandinavischer Anbieter von Fernsehen, Unterhaltung und Mobilfunk.

